Marta Nawrocka skradła show. Ewa Minge oceniła też Hołownię i Trzaskowską

We wtorek 21 października na zakończenie Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie odbył się uroczysty koncert laureatów. Na gali wręczenia nagród pojawili się znani goście nie tylko ze świata artystycznego, ale także politycznego, m.in. Karol Nawrocki, Szymon Hołownia i Rafał Trzaskowski. Politykom towarzyszyły żony, które na tę okazję wybrały długie, czarne suknie. Ich kreacje oceniła Ewa Minge.

Nawrocka, Hołownia czy Trzaskowska? Ewa Minge oceniła ich kreacje

W ocenie projektantki zarówno żona Szymona Hołowni, jak i Rafała Trzaskowskiego oraz Karola Nawrockiego zadały szyku. – Urszula Brzezińska-Hołownia zaprezentowała się w ascetycznej, czarnej sukni, a całość dopełniła drobna bransoletka na nadgarstku — to minimalizm w najlepszym wydaniu. Klasa sama w sobie — stwierdziła w rozmowie z „Faktem”.

– Małgorzata Trzaskowska również postawiła na długą i czarną suknię, tym razem z lekko odkrytymi ramionami — elementem, który bywa dyskusyjny w świecie dyplomacji, jednak przy wydarzeniach takich jak koncerty, opera czy teatr — w pełni akceptowalny i odpowiedni. Stylizację uzupełniła perłami, które zastąpiły jej charakterystyczne czerwone korale — klasyczny wybór, który często utożsamiamy z elegancją kobiet z klasą na całym świecie — przeanalizowała Ewa Minge.

Jak wypadła Marta Nawrocka? — Pierwsza dama również wybrała czerń — tym razem w najmodniejszym obecnie, architektonicznym wydaniu. Suknia z wyraźnie zaznaczonymi geometrycznymi ramionami doskonale wpisała się w aktualne trendy. Całość dopełniał szczery uśmiech, który — niezmiennie — jest jej najlepszą ozdobą — oceniła Minge.

Projektantka o stylizacjach polityków. „Doskonała wizytówka polskich elit”

Projektantka oceniła także polityków. — Warto też zaznaczyć, że panowie również pokazali klasę i styl godny zarówno wydarzenia, jak i pełnionych przez nich funkcji. Niezależnie od politycznych różnic, możemy z dumą powiedzieć, że nasi przedstawiciele dali doskonałą wizytówkę polskich elit. W kontekście międzynarodowego znaczenia festiwalu — to bardzo ważny sygnał — podsumowała w rozmowie z „Faktem”.

