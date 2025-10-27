Pod tym hasłem 11 listopada przejdzie Marsz Niepodległości. „To jest swego rodzaju pewien protest”

Prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Bartosz Malewski przedstawił na konferencji prasowej plakat i hasło Marszu Niepodległości 2025. Brzmi ono: „Jeden naród – silna Polska”. – Od wielu lat Polskę i Europę trawi problem imigracji. Nie da się ukryć, że jest to istotny temat w debacie publicznej, również w Polsce. Szczególnie w ostatnim roku, ostatnich miesiącach, doświadczyliśmy w Polsce tego problemu w bardzo istotny sposób – mówił szef Stowarzyszenia Marsz Niepodległości.

– Mieliśmy przypadki morderstw dokonywanych przez imigrantów. Nie możemy powiedzieć, że ten problem nas jako Polski nie dotyczy. Prognoza co do tych problemów, niestety wskazuje na to, że będą one się tylko pogłębiać. Przypominamy w sposób istotny, że tylko państwa narodowe są w stanie uchronić się przed tym problemem, dlatego podkreślamy istotność jednego narodu. Mówimy o Europie ojczyzn, a Polska jest ojczyzną jednego narodu. O tym w tym roku przypominamy – dodał.

Marsz Niepodległości 2025. Organizator zabrał głos ws. hasła

Malewski kontynuował, że „jeden naród stanowi o sile Polski”. – Przypominamy tym hasłem, to jest swego rodzaju pewien protest, niezgoda na to, co się dzieje w przestrzeni publicznej w zakresie tak silnej polaryzacji. Polska męczy się już sporem dwóch głównych sił politycznych i liderów, a przecież jesteśmy jednym narodem. To jest istotne i o tym przypominamy, że nie możemy popadać w ten jałowy spór, bo on na końcu prowadzi do upadku państwa polskiego – zaznaczył szef Stowarzyszenia.

– Przerabialiśmy już to w polskiej historii i jesteśmy przekonani o tym, że to, co w tym momencie dzieje się w aspekcie politycznym, również prowadzi końcowo do rozkładu polskiej państwowości, więc chcemy wezwać tym hasłem wszystkich Polaków do pewnej jedności narodowej, właśnie w tym szczególnym dniu święta, gdy mówimy o niepodległości, suwerenności – powiedział szef stowarzyszenia. Hasło ma też być ukłonem w stronę polityki piastowskiej.

Bartosz Malewski o cykliczności wydarzenia. 100-proc. pewności ws. 11 listopada

Malewski podkreślił, że Marsz Niepodległości jest zgromadzeniem o statusie cyklicznym, co udało się wywalczyć po dwóch latach sporu z wojewodą mazowieckim. Taki stan utrzyma się do roku 2027 r. włącznie. Prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości tłumaczył, że jest to ważne, ponieważ daje to 100-proc. pewność, że Marsz Niepodległości się odbędzie 11 listopada i przejdzie ustaloną trasą z Ronda Romana Dmowskiego na błonia Stadionu Narodowego, między godziną 14.00 a 19.00.

