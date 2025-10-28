Polityk Konfederacji nie zapłacił za zakupy w IKEI. Zaskakująca pozycja w oświadczeniu majątkowym

Małopolska policja w poniedziałek 27 października poinformowała, że tego dnia w godzinach przedpołudniowych, w jednym z krakowskich marketów meblowych pracownicy ochrony ujęli mężczyznę, który nie zapłacił za zakupy. Policjanci, wezwani na miejsce, po ustaleniu okoliczności zdarzenia ukarali mężczyznę mandatem karnym w wysokości 500 złotych. Mężczyzna przyjął mandat. Jak się później okazało, jest on czynnym posłem na Sejm RP.

Kilka minut po tym komunikacie wpis zamieścił Konrad Berkowicz. „Robiłem dziś w dużym pośpiechu spore zakupy w IKEA, słuchając czegoś na słuchawkach. Kasowałem wszystko, ale okazało się, że nie wszystko się nabiło. Zwykła nieuwaga. Patelnia i talerze. Głupi błąd, za który przeprosiłem i przyjąłem mandat. Nie zasłaniałem się immunitetem jak Mejza czy Sterczewski” – napisał w mediach społecznościowych polityk Konfederacji.

Konrad Berkowicz i sprawa IKEA. Tak wygląda oświadczenie majątkowego polityka Konfederacji

Jak wygląda najnowsze oświadczenie majątkowe Berkowicza? Poseł ma 11 203 złotych oszczędności oraz kryptowaluty o wartości 148 tys. zł. Berkowicz nie zadeklarował żadnego domu, mieszkania, gospodarstwa rolnego czy innej nieruchomości. Jeśli chodzi o dochody polityka za 2024 rok, to wyniosły one 177 979,79 zł z tytułu uposażenia poselskiego oraz 36 tys. za dietę.

Berkowicz ma również dwa samochody: Toyotę Rav4 z 2007 roku oraz BMW x3 z 2019 r. Poseł Konfederacja miał również do spłacenia 29 918, 96 zł kredytu, jednak nie wymienił w związku z jakim zdarzeniem zobowiązanie zostało zaciągnięte. W porównaniu do poprzedniego oświadczenia majątkowego oszczędności Berkowicza delikatnie stopniały (wcześniej 12 520 zł), wzrosła za to wartość kryptowalut (76 tys.). Polityk wcześniej miał też kredyt na 13 095, 08 zł.

Czytaj też:

Taki majątek ma Łukasz Mejza. Jedna pozycja zaskakujeCzytaj też:

Majątek Karola Nawrockiego. Sąd ujawnił oświadczenie prezydenta