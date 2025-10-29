Burza po programie Wysockiej-Schnepf. Dziennikarka może mieć problemy

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji otrzymała skargi na Telewizję Polską. Chodzi o program „Niebezpieczne związki” emitowany przez TVP Info, którego gospodynią jest Dorota Wysocka-Schnepf. KRRiT nie ujawniła, jak wiele skarg wpłynęło.

W komunikacie przekazano jedynie, że w sprawie zostało wszczęte standardowe postępowanie. Rada zapowiedziała, że wystąpi do TVP o udostępnienie nagrania programu, który wzbudził tak wiele kontrowersji. Zgodnie z przepisami KRRIT oceni, czy doszło do naruszenia ustawy o radiofonii i telewizji albo innych przepisów.

Burza na antenie TVP Info

Program, o którym mowa, wywołał ogromne kontrowersje. Prowadząca Dorota Wysocka-Schnepf postanowiła połączyć zeznania Zbigniewa Ziobry przed komisją śledczą ds. Pegasusa ze śmiercią swojej matki.

Dziennikarka sugerowała, że obie sprawy są ze sobą powiązane. – Mama pani Schnepf wysłuchała wystąpienia pana Ziobry na żywo, co przeżyła bardzo mocno. Po tym wystąpieniu w ubiegłą sobotę zmarła – powiedziała na w trakcie programu.

„Niebezpieczne związki” w TVP Info. Gosek wściekł się po słowach Schnepf

Burzę wywołały również osobiste pytania Doroty Wysockiej-Schnepf do Mariusza Goska. – Ma pan dzieci? Żonę, narzeczoną, partnerkę, partnera? – dopytywała.

Po tym jak polityk PiS stwierdził, że „jest w związku z kobietą, która ma dziecko i planują ślub”, zaskoczona dziennikarka odparła, „jakim cudem, skoro wybranka polityka jest już matką”.

Mariusz Gosek próbował tłumaczyć, że „czasami zdarza się, tak jak w przypadku Karola Nawrockiego”, jednak nie mógł dokończyć zdania. Prowadząca program „Niebezpieczne związki” przerwała parlamentarzyście dopytując, czy dzieci partnerki posła pochodzą ze związku partnerskiego.

W dalszej części audycji Mariusz Gosek zwrócił się z prośbą o zmianę tematu ze względu na to, że stara się chronić prywatność swoich bliskich. W odpowiedzi Dorota Wysocka-Schnepf wyjaśniła, że „pyta w związku z aferą Pegasusa, którym to systemem inwigilowano ludzi a wszyscy chcemy chronić prywatność”. – Dlatego pytam, czy ma pan empatię – podsumowała.

Czytaj też:

Małgorzata Rozenek-Majdan u Kuby Wojewódzkiego bez pardonu. „Nie mam z tym problemu”Czytaj też:

Jaki kontra Zajączkowska-Hernik. Europoseł PiS naprawdę o to zapytał