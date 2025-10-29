Jaki kontra Zajączkowska-Hernik. Europoseł PiS naprawdę o to zapytał

W opinii Patryka Jakiego nie da się połączyć naszej cywilizacji, cywilizacji łacińskiej, szczególnie w tej wersji polskiej, która jest bardzo charakterystyczna, z cywilizacją arabską. – Są ludzie, którzy twierdzą, że da się to zrobić na Zachodzie, ale już pełno przykładów pokazuje, że to się wyklucza – ocenił europoseł PiS.

W dalszej części rozmowy Patryk Jaki stwierdzi, że powinniśmy być dumni z tego, że polska kultura jest na tyle atrakcyjna i są ludzie, którzy chcą się z nią utożsamiać

Następnie polityk nawiązał do jednego z transparentów, który pojawił się na marszu zorganizowanym przez PiS w Warszawie. Jego autorzy twierdzili, że sprzeciwiają się nie tylko nielegalnej migracji, ale również tej legalnej. – Uważam, że powinniśmy być dumni z tego, że polska kultura jest na tyle atrakcyjna i są ludzie, którzy chcą się z nią utożsamiać. Więc mi jest kompletnie obca taka polityka, gdzie wy mówicie wszystkich legalnych migrantów wywalić z Polski – powiedział.

– Chciałbym więc zapytać, bo tego nie rozumiem — kto pani zdaniem jest lepszym Polakiem: Donald Tusk czy Wilfredo Leon? – zapytał europoseł.

– Zastosował pan tak tani chwyt, że nawet nie będę wchodzić na ten poziom dyskusji. To po prostu żenada – odparła Ewa Zajączkowska-Hernik prosząc, aby nie sprowadzać dyskusji do absurdu. – Nasprowadzaliście migrantów do Polski, nie kontrolowaliście, kto to był i tyle – dodała.

— Ja uważam, że ci ludzie, którzy zamieszkali w Polsce, pochodzą owszem z Azji, i chcą się uczyć naszej kultury, dużo lepiej potrafią i mogą reprezentować Polskę niż niektórzy politycy — stwierdził.

Nie była to jedyna wymiana uprzejmości między politykami PiS i Konfederacji. – Możemy się umówić na kawę i omówić wspólne pomysły, żeby uniknąć takich głupich błędów jak sprzedawanie kluczowej działki pod CPK w trakcie swojego rządu – powiedziała Ewa Zajączkowska-Hernik nawiązując do głośnej afery z czasów, gdy na czele resortu rolnictwa stał Robert Telus.

– Całe szczęście, że nie byłoby tam Konrada Berkowicza, bo by ją po prostu ukradł – ripostował Patryk Jaki. Eurodeputowany odniósł się w ten sposób do doniesień o zatrzymaniu polityka Konfederacji, który wyniósł ze sklepu IKEA przedmioty o wartości blisko 400 zł.

W dalszej części debaty Ewa Zajączkowska-Hernik stwierdziła, że najprostsza strategia, w jaki sposób zniechęcić migrantów do przyjeżdżania do Polski oraz do Europy to zero socjalu. Europosłanka nie szczędziła gorzkich słów pod adresem rządów PiS.

– Zabawnie słuchało mi się Patryka Jakiego, który jest przedstawicielem obozu, który dał ogromne przywileje Ukraińcom. Świadczenie socjalne to jest przywilej, który należy się tylko i wyłącznie Polakom. Jeżeli jakiś migrant chce zostać Polakiem, to niech przejdzie odpowiednie procedury – podsumowała.

