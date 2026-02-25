Ustanowił nowy rekord? W środowisku wędkarskim huczy

Andrew Scott 16 lutego (w poniedziałek) planował po prostu odpocząć po pracy, ale jego syn – Chaltone – zaproponował, by wspólnie wybrali się nad Lone Star Lake.

Mało brakowało, a zrezygnowałby z wyprawy – tymczasem okazała się ona być najważniejszą w jego dotychczasowym życiu. Nigdy wcześniej nie złowił tak dużego bassa wielkogębowego.

Mieszkaniec Teksasu łowił na „sekretną” przynętę na głębokości około 1,5-2,7 metra. Tego dnia schwytał łącznie 40-50 bassów wielkogębowych (M. salmoides). Co ciekawe – połowa z nich ważyła ponad dwa kilogramy. To jednak nic przy tej, którą złapał na samym końcu.

Żyłka od wędki niemal pękła

W pewnym momencie zarzucił haczyk w kierunku grupy sporych ryb, jednak żadna nie była zainteresowana tym, co się na nim znajdowało. Pozwolił on więc, by przynęta opadła na samo dno. Wkrótce doszło do przełomu. – Poczułem delikatne puknięcie w wędkę. To było jak uderzenie w pień drzewa. Pomyślałem: «Nie ma mowy, żeby to był bass». Z włączonym na maksymalną moc silnikiem elektrycznym obróciłem się trzy razy o 360 stopni, bo ryba krążyła wokół łodzi. Ale nie mogłem jej podnieść – zrelacjonował magazynowi „Outdoor Life”.

Ryba nagle odpłynęła, więc pasjonat zaczął ją ścigać. Robił to przez około 180 m. Żyłka o wytrzymałości około 7,7 kg była na granicy zerwania – wędkarz był przekonany, że złapał suma (Silurus glanis). W końcu okaz wypłynął na powierzchnię. – Kiedy to się stało i zobaczyłem, że to okoń, wpadłem w panikę. Podciągnąłem ją do burty, ale nie miałem podbieraka, więc po prostu chwyciłem ją ręką i wrzuciłem do łodzi. W tej samej chwili hak wypadł jej z pyska. Nie mogłem uwierzyć w to, co widzę – przyznał.

Jak się okazało, M. salmoides ważył aż 6,3 kg. Gdy pokazał ją synowi, ten „prawie zemdlał”. Wezwał na miejsce przedstawicieli Departamentu Parków i Dzikiej Przyrody Teksasu.

Departament w Teksasie zatwierdzi nowy rekord? Wędkarz podziękował synowi

Okazało się, że okoń o takiej wadze pozwoli Scottowi najprawdopodobniej zapisać się w historii Stanów Zjednoczonych. Możliwe, że ustanowił on nowy rekord zbiornika wodnego – tego, z którego ryba została podjęta (Lone Star Lake).

– To było najlepsze uczucie i wciąż wydaje się zupełnie nierealne. Chciałbym naprawdę podziękować synowi za to, że namówił mnie na ten wypad – podsumował dla „OL”.

