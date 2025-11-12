Nowa obława na Ziobrę. Wróbel: refleks szachisty i polityczna piana

A gdyby Jarosław Kaczyński, jak to ma w zwyczaju, ni z gruszki ni z pietruszki wrzucił w przestrzeń, że coś wie, ale nie powie, bo Żurek płynie, poseł Tomczyk złoży zawiadomienie o podwójnym możliwym przestępstwie. Ziobry – bo... kto wie, kto wie...

Stanisław Tyszka chyba bardzo się zdziwił, że jego słowa o para-korupcyjnej ofercie Janusza Kowalskiego „w obecności ministra Ziobro” wywołują taką lawinę komentarzy. Szczególnie, że uczestnicy obławy na byłego ministra sprawiedliwości podskakują jak ludy czarnej Afryki na dawnych, dzisiaj już cenzurowanych, filmach animowanych. Słyszymy, że pęka zmowa milczenia, że spełnia się najgorszy scenariusz dla Ziobry (w domyśle: zaczyna się sypanie...).