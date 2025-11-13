Paraliż w szpitalu z powodu dnia wolnego. Tak potraktowano pacjentów

Dzień Wszystkich Świętych wypadał w tym roku w sobotę, dlatego osoby zatrudnione na umowę o pracę miały dodatkowy dzień wolny do odbioru. W wielu firmach zdecydowano, że będzie to poniedziałek 10 listopada, żeby pracownicy mogli skorzystać z długiego weekendu. Decyzją Donalda Tuska dzień ten był także wolny dla członków korpusu służby cywilnej.

W trakcie długiego weekendu wiele placówek ochrony zdrowia także działało w trybie świątecznym. Jak się okazuje, wywołało to niemały chaos.

Dzień wolny sparaliżował szpital w Warszawie

„Gazeta Wyborcza” opisała bulwersującą historię pacjenta, który od przeszło półtora roku czekał na badanie echa serca. Skierowanie wystawiono w czerwcu 2024 roku. Badanie miało zostać wykonane w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

– Odbiliśmy się od drzwi. Ochroniarz poinformował nas, że wszystkie poradnie przyszpitalne są nieczynne. Dodał, że tego dnia ludzie przyjechali na wizyty z całej Polski, niektórzy po 300 km, bo nie zostali poinformowani, że poradnie są nieczynne – opowiadała córka pacjenta.

W odpowiedzi na zarzuty rzeczniczka UCK WUM Barbara Mietkowska wyjaśniła, że mężczyzna mógł zostać zapisany na badanie w momencie, gdy jeszcze nie było wiadomo, że 10 listopada będzie dniem wolnym. Dodawała, że pan Witold miał wcześniej otrzymać propozycję innego terminu – 7 października – jednak wówczas nie zgłosił się do placówki.

Skandal w szpitalu w Warszawie. Tak potraktowano pacjentów

Córka pacjenta tłumaczyła, że wskazany termin dotyczył tylko i wyłącznie wizyty u kardiologa, a nie badania echa serca. – Ta się nie zgłosił, ponieważ wizyta kontrolna u kardiologa została przełożona na 2 grudnia, żeby lekarz mógł już zobaczyć wynik badania – podkreśliła.

Na razie nie wiadomo, czy szpital wyznaczy pacjentowi kolejny termin badania i jeśli tak, to ile będzie musiał na nie czekać. Nie wiadomo także, ilu osób dotknął problem z nieprzeprowadzonymi badaniami z powodu dnia wolnego. – W systemie na dzień 10 listopada nie widnieli żadni pacjenci, dlatego nie byli informowani o zamknięciu poradni. Trudno nam na razie powiedzieć, dlaczego – przekazała rzeczniczka UCK WUM.

Czytaj też:

Tragedia przy granicy z Niemcami. Nie żyje PolakCzytaj też:

Nocny dramat w szpitalu. 21-latek wpadł w szał