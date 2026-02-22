Doszło do wypadku. Prezydent Litwy trafił do szpitala

Przedstawiciele pałacu prezydenckiego poinformowali, że głowa państwa trafiła do szpitala. Prezydent Litwy miał wypadek, w wyniku którego został ranny. Wezwano pomoc – po jej udzieleniu głowa państwa przetransportowana została do placówki medycznej w Wilnie.

Szczegóły sprawy. Prezydenta Litwy czeka operacja

Do szpitala Nausėda trafił z raną szarpaną lewego przedramienia. Czeka go teraz operacja – politykiem zajmą się lekarze specjaliści z Vilnius University Hospital Santaros Klinikos.

Więcej informacji wkrótce...

