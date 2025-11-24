Zaginęła 88-latka z Trzciany. Jej życie może być zagrożone. Apel policji

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie poszukują zaginionej Marii Tarały. 88-latka jest mieszkanką Trzciany. Kobieta mieszka sama, a ostatni raz na swojej posesji była widziana w miniony piątek, w godzinach popołudniowych. Jej zaginięcie zgłosili w niedzielę zaniepokojeni sąsiedzi.

Zaginęła 88-latka z Trzciany. Pilny komunikat policji

Komenda Miejska Policji w Rzeszowie podała podstawowy rysopis kobiety. Maria Tarała ma 150 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała. W chwili zaginięcia była ubrana w czerwoną kurtkę z kołnierzem, ciemne dresowe spodnie i skórzane buty do połowy łydki. Miała szarą chustkę.

Policja wystosowała też apel do wszystkich osób, które mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat zaginionej. „Proszone są o kontakt z funkcjonariuszami z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie ul. Jagiellońska 13, osobiście lub telefonicznie pod numerem 74 821 3311, 47 821 3312 lub za pośrednictwem dyspozytora numeru alarmowego 112. Informacje można przekazywać też mailowo na adres: dyż[email protected]” – czytamy. Policja podkreśliła także, że każdemu informatorowi zapewni anonimowość.

