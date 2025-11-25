Jedna z najbogatszych Polek zginęła w pożarze. Nie żyje też jej wnuk

54-letnia Irena Rupińska i jej 2-letni wnuk zginęli w pożarze w sobotę 22 listopada. Jak donosi portal NaTemat.pl, ognień zapalił się w sypialni na pierwszym piętrze i szybko objął drewnianą konstrukcję domu. Rodzina jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej próbowała ratować uwięzionych bliskich, ale nie udało się ocalić kobiety z wnukiem.

Pożar w Szumowie. Nie żyje Irena Rupińska

Wstępne ustalenia służb mówią o urządzeniach elektrycznych lub elektronicznych, które stały w rogu pokoju. To od nich mógł zacząć się pożar w domu Rupińskich. Dokładną przyczynę tragedii wskaże jednak dopiero biegły, sekcja zwłok zaplanowana została na środę 26 listopada.

Podczas pożaru domu w Szumowie ucierpiało jeszcze dwóch dorosłych mężczyzn. Odnieśli oni niegroźne obrażenia.

Irena Rupińska była jedną z najbogatszych Polek. Jako współwłaścicielka firm ZPK Rupińscy oraz Natrix, była osobą bardzo dobrze znaną w regionie. Wspólnie z mężem zajmowała się wydobyciem kruszyw na dużą skalę. Para zaczynała w połowie lat 90. od jednego zakładu, by dorobić się kilkunastu lokalizacji wydobywczych.

W roku 2021 firma ZPK Rupińscy została uznana za największe przedsiębiorstwo województwa podlaskiego w branży kruszyw. Jej przychody miały przekraczać 100 mln zł rocznie. Firmy Ireny Rupińskiej zatrudniają setki osób w regionie, wspierając przy tym lokalne wydarzenia i inicjatywy.

Kondolencje po śmierci Ireny Rupińskiej

Gmina Szumowo opublikowała na swoim profilu na Facebooku specjalny komunikat z logiem firmy ZPK. „Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o odejściu pani Ireny Rupińskiej i jej kochanego wnuczka. Składamy rodzinie i bliskim serdeczne wyrazy współczucia. W tych trudnych chwilach życzymy państwu siły, spokoju i wzajemnego wsparcia. Pamięć o zmarłych pozostanie w naszych sercach. Niech spoczywają w pokoju” – czytamy.

Pod kondolencjami podpisali się wójt gminy Szumowo Andrzej Pskiet wraz z pracownikami Urzędu Gminy oraz przewodnicząca Rady Gminy Szumowo Ewelina Mieszkowska wraz z radnymi. Pod wiadomością znaleźć można mnóstwo komentarzy od internautów, którzy przyłączają się do kondolencji samorządowców.

