Kluczowy poseł PiS zawieszony? Mamy nowe oświadczenie

Udział Waldemara Budy w Igrzyskach Wolności wywołał falę kontrowersji w szeregach PiS. Obecność posła PiS na wydarzeniu wywołała mieszane uczucia wśród jego partyjnych kolegów.

Oświadczenie w tej sprawie wydała fundacja Liberte! organizator Igrzysk Wolności.

„Chciałbym wyrazić głębokie oburzenie w związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej informacjami o wniosku lokalnych władz Prawa i Sprawiedliwości o zawieszenie w partii europosła Waldemara Budy w konsekwencji jego udziału w panelu dyskusyjnym na temat migracji na Igrzyskach Wolności 2025” – napisał szef fundacji Błażej Lenkowski i dyrektor Igrzysk Wolności.

Wkrótce więcej informacji