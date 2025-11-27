Dominikanie stawiają blok na 400 osób. Tak tłumaczą inwestycję

Jak wyjaśnia przeor o. Paweł Klimczak, decyzja o inwestycji dojrzewała od lat. – Od dłuższego czasu zastanawialiśmy się, jak najlepiej zagospodarować tę nieruchomość – mówi duchowny, cytowany przez „Gazetę Krakowską”.

Ostatecznie Dominikanie zdecydowali, że „najwłaściwsza będzie długoterminowa inwestycja, która pozwoli im wesprzeć m.in.: prowadzone duszpasterstwo czy remont ważnych dla Krakowa zabytków”. Zakon deklaruje jednak, że nie zamierza wchodzić na rynek deweloperski.

W budynku znajdzie się 185 mieszkań w formule najmu instytucjonalnego PRS. Lokale będą w pełni wyposażone, a standard – jak zapewnia doradca projektu Jarosław Betka – ma odpowiadać wysokiej klasy obiektom, posiadając m.in. zabezpieczenie przeciwpożarowe. – To jest na poziomie już hotelu – zapowiada. Z budynku będzie mogło korzystać około 400 osób.

W Krakowie wyrośnie blok dominikanów. Pomogła decyzja radnych

Inwestycja stała się możliwa po zmianie planu zagospodarowania, którą krakowscy radni wprowadzili w 2018 roku. Wówczas zmniejszono wymagany udział terenów biologicznie czynnych i dopuszczono zwartą zabudowę na obszarze pełniącym funkcję korytarza przewietrzania miasta. Zmianę poprzedziły rozmowy duchownych z radnymi. – Chcemy takich parametrów, jak właściciele sąsiednich działek – argumentował wówczas o. Lucjan Sobkowicz, cytowany przez Interię.pl.

Dominikanie prowadzili także spór o sąsiednią inwestycję spółki LMS, która buduje magazyny przy Serenadzie. Zakonnicy zaskarżyli pozwolenie budowlane, jednak ich wnioski zostały oddalone.

Projekt bloku przygotowała pracownia Urba Architects, a wykonawcą jest Skanska. W obiekcie powstaną lokale usługowe, parking podziemny, zielone tarasy i instalacja fotowoltaiczna. Zakończenie budowy zaplanowano na połowę 2027 roku

Czytaj też:

Wyczekiwana zmiana w krakowskiej kurii. Jest następca abp. JędraszewskiegoCzytaj też:

Awantura o Most Grunwaldzki. Polityk PiS grzmi o „repolonizacji”