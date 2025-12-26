PKP odwołało wszystkie pociągi na kluczowej trasie. Podróżni wściekli

Osoby, które w pierwszy dzień Bożego Narodzenia chciały dostać się pociągiem z Krynicy-Zdroju do Krakowa lub w przeciwnym kierunku, spotkało niemiłe zaskoczenie. PKP Intercity odwołało wszystkie zaplanowane połączenia na tej trasie. Jak się okazało, identyczna sytuacja dotyczy również piątku, 26 grudnia.

Informacja o zmianach w rozkładzie pojawiła się w czwartek tuż po północy. Przewoźnik poinformował, że pociągi nie wyjadą z powodu „przyczyn technicznych”. Decyzja objęła zarówno składy kategorii Twoje Linie Kolejowe, jak i InterCity.

„Za odwołane pociągi zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa” – przekazało PKP Intercity.

Lista odwołanych połączeń – 25 grudnia

W środę, 25 grudnia, nie kursowały następujące pociągi:

IC numer 30100/1 „Malinowski” na trasie Kraków Główny – Krynica-Zdrój

TLK numer 30104/5 „Małopolska” na trasie Kraków Główny – Krynica-Zdrój

TLK numer 30170/1 „Karpaty” na trasie Kraków Główny – Krynica-Zdrój

TLK numer 33104/5 „Małopolska” na trasie Krynica-Zdrój – Kraków Główny

IC numer 33100/1 „Malinowski” na trasie Krynica-Zdrój – Kraków Główny

TLK numer 33170/1 „Karpaty” na trasie Krynica-Zdrój – Kraków Główny

Kolejne odwołania 26 grudnia. Problemy dla wracających ze świąt

Wieczorem potwierdzono, że utrudnienia nie zakończą się wraz z pierwszym dniem świąt. W piątek, 26 grudnia, na trasie Kraków Główny – Krynica-Zdrój oraz Krynica-Zdrój – Kraków Główny nie wyjadą kolejne pociągi:

TLK numer 30171 „Karpaty” relacji Kraków Główny – Krynica-Zdrój

TLK numer 33104 „Małopolska” relacji Krynica-Zdrój – Kraków Główny

TLK numer 33170 „Karpaty” relacji Krynica-Zdrój – Kraków Główny

TLK numer 30104 „Małopolska” relacji Kraków Główny – Krynica-Zdrój

Także w tym przypadku przewoźnik zapewnia, że pasażerowie zostaną przewiezieni autobusami zastępczymi.

„Przyczyny techniczne”

W oficjalnych komunikatach PKP Intercity nie podało szczegółowych powodów odwołania wszystkich połączeń na tej popularnej trasie. Wskazano jedynie na bliżej nieokreślone „przyczyny techniczne”.

Z nieoficjalnych informacji wynika jednak, że problemy mogą mieć związek z brakami kadrowymi. Według ustaleń części mediów oraz źródeł zbliżonych do przewoźnika, znaczna liczba pracowników – w tym drużyn konduktorskich – miała zachorować, co uniemożliwiło obsadzenie składów.

Sytuacja jest szczególnie dotkliwa, ponieważ Krynica-Zdrój to jeden z popularniejszych kierunków wyjazdów świątecznych i noworocznych. Dodatkowo część odwołanych pociągów, takich jak „Karpaty” czy „Malinowski”, kursuje dalej – odpowiednio do Gdyni oraz Warszawy – co oznacza, że skutki decyzji odczują także pasażerowie z innych regionów kraju.

