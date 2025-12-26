Nie żyje Cezary Miżejewski. Zmarł w dniu swoich urodzin

Nie żyje Cezary Miżejewski. Były wiceminister pracy zmarł w piątek, w dniu swoich 61. urodzin. Informację o jego śmierci przekazała Europejska Sieć Przeciw Ubóstwu (EAPN), z którą był związany jako współzałożyciel i wiceprzewodniczący polskiego komitetu.

„Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że zmarł Cezary Miżejewski, wiceprzewodniczący Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu. Jego zasługi na polu budowania polskiego modelu ekonomii społecznej i spółdzielczości socjalnej są nieocenione” – napisała organizacja w pożegnalnym wpisie w mediach społecznościowych.

Cezary Miżejewski został uhonorowany m.in. Krzyżem Wolności i Solidarności, który otrzymał w 2014 roku, a także odznaką Zasłużony Działacz Kultury oraz Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Pracy. Odznaczenia przyznano mu za działalność opozycyjną, społeczną oraz zaangażowanie na rzecz praw pracowniczych.

Cezary Miżejewski nie żyje. Przez lata działał na rzecz walki z ubóstwem

Był aktywny publicznie od lat 80. XX wieku. W okresie PRL działał w opozycji demokratycznej, był związany z Grupą Polityczną Robotnik oraz współtworzył podziemne pismo „Praca, Płaca, BHP”. Po 1989 roku znalazł się w gronie założycieli odrodzonej Polskiej Partii Socjalistycznej.

W latach 1993–1997 pełnił mandat posła na Sejm II kadencji z listy SLD. Następnie pracował jako doradca ministra pracy i polityki społecznej Jerzego Hausnera. Od 2004 roku zajmował stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, a później sekretarza stanu w Ministerstwie Polityki Społecznej.

Był współautorem ustaw dotyczących zatrudnienia socjalnego oraz spółdzielni socjalnych. Związany był również z praktycznym funkcjonowaniem ekonomii społecznej – pracował w spółdzielni socjalnej „Opoka” w Kluczach oraz kierował Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych.

Od 2013 roku działał we Wspólnocie Roboczej Związków Organizacji Socjalnych, początkowo jako członek, a następnie prezes zarządu. Od 2015 roku był członkiem Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej przy MRPiPS, a w 2023 roku objął funkcję jego wiceprzewodniczącego. Był również współzałożycielem EAPN Polska.

