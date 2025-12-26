Śmiertelny wypadek w Warszawie. Gołoledź zebrała pierwszą ofiarę

Ze wstępnych ustaleń wynika, że do tragedii doszło najprawdopodobniej w wyniku poślizgnięcia się na śliskiej nawierzchni balkonu. „Najprawdopodobniej poślizgnął się na śliskiej nawierzchni, stracił równowagę i wypadł przez barierkę balkonu, spadając na chodnik” – poinformował serwis Wawa Hot News 24. Mężczyzna doznał poważnych obrażeń i mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych zginął na miejscu.

Na miejscu zdarzenia pracowali ratownicy medyczni, policja oraz prokurator. Informacje o wypadku potwierdziła Komenda Stołeczna Policji. – Prawdopodobnie w wyniku nieszczęśliwego wypadku mężczyzna wypadł z pierwszego piętra. W wyniku tego zmarł – przekazał Jakub Gontarek ze stołecznej policji. Jak dodał, nie było bezpośrednich świadków zdarzenia, a udział osób trzecich został wykluczony. Policjanci prowadzą czynności mające na celu dokładne wyjaśnienie okoliczności tragedii.

Tragiczne zdarzenie potwierdzili także funkcjonariusze z Pragi Południe. – Wszystko wskazuje na to, że był to nieszczęśliwy wypadek. 73-latek spadł z balkonu mieszczącego się na pierwszym piętrze – poinformowała podinsp. Joanna Węgrzyniak. Jak podkreśliła, służby nie stwierdziły żadnych przesłanek wskazujących na kryminalne tło zdarzenia.

Niebezpieczne warunki w Warszawie. Policja apeluje, IMGW ostrzega

Od samego rana Warszawa zmaga się z wyjątkowo trudnymi warunkami pogodowymi. Stolicę paraliżuje silna gołoledź, powodując liczne kolizje drogowe oraz upadki pieszych. Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności zarówno do kierowców, jak i do osób poruszających się pieszo.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami obejmujące Warszawę i Mazowsze. „Uwaga trudne warunki drogowe – gołoledź!” – ostrzega Komenda Stołeczna Policji, zwracając uwagę na śliską nawierzchnię i zwiększone ryzyko wypadków. Funkcjonariusze przypominają o konieczności dostosowania prędkości do warunków na drogach oraz o unikaniu gwałtownych manewrów.

Problemy odczuwali także pasażerowie komunikacji miejskiej. Warszawski Transport Publiczny informuje o opóźnieniach w kursowaniu autobusów i tramwajów. „W związku z bardzo śliską nawierzchnią na drogach na terenie całej Warszawy i okolicznych gmin występują utrudnienia w kursowaniu pojazdów” – przekazano w komunikacie. W odpowiedzi na trudną sytuację na stołeczne ulice wyjechało 170 pługoposypywarek.

Czytaj też:

Prawie cała Polska w alertach. IMGW ostrzega przed gołoledziąCzytaj też:

Szaleństwo na Morskim Oku. To nagranie rozpaliło internet