Prawie cała Polska w alertach. IMGW ostrzega przed gołoledzią

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami deszczu i mżawki, które mogą powodować niebezpieczną gołoledź. Alerty obowiązują w 13 województwach i obejmują znaczną część kraju. Prawdopodobieństwo wystąpienia groźnych zjawisk oszacowano na 80 proc.

Ostrzeżeniami objęte są województwa mazowieckie, łódzkie, opolskie i świętokrzyskie, a także części województw podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, podlaskiego, lubelskiego, pomorskiego, wielkopolskiego oraz warmińsko-mazurskiego. IMGW prognozuje słabe opady marznącej mżawki i deszczu, które będą powodować powstawanie warstwy gładkiego, przezroczystego lodu na drogach i chodnikach.

Alerty obowiązują od piątku 26 grudnia, a ich ważność – w zależności od regionu – została wyznaczona do sobotniego poranka, południa lub do godziny 22. Ostrzeżenie I stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu zjawisk mogących powodować straty materialne oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.

Ślisko na drogach. IMGW ostrzega przed marznącymi opadami

Trudne warunki pogodowe już wpływają na bezpieczeństwo na drogach. Od rana pojawiło się kilka doniesień o samochodach, które wpadały w poślizg i wypadały z jezdni. Służby drogowe apelują o zachowanie szczególnej ostrożności.

IMGW ostrzega również przed silnym wiatrem w województwie pomorskim, gdzie porywy mogą sięgać do 80 km/h. Dodatkowo synoptycy zapowiadają, że w nadchodzących tygodniach Polska doświadczy jednego z najchłodniejszych okresów zimowych od wielu lat.

Meteorolodzy oraz służby apelują o ograniczenie zbędnych podróży, dostosowanie prędkości do warunków na drogach oraz zachowanie ostrożności podczas poruszania się pieszo, zwłaszcza w okresie zwiększonego świątecznego ruchu.

