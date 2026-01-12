Azyl dla Ziobry i tanie bilety PKP? Te reakcje internautów są bezcenne

12 stycznia PKP Intercity przedstawiło szczegóły nowej promocji „Poniedziałkowy Odjazd”. W ramach akcji podróżni mogą kupić bilety na połączenia z polskich miast do kilku europejskich stolic w obniżonych cenach.

Za 19,9 euro można pojechać z Katowic do Bratysławy, a za 24,9 euro – z Rzeszowa lub Warszawy do stolicy Słowacji. Do Budapesztu można udać się m.in. z Krakowa. Bilet kosztuje 25,5 euro. Z kolei 30,5 euro kosztują połączenia Rzeszów-Budapeszt oraz Warszawa-Budapeszt.

PKP poinformowało o promocji. Co ma z tym wspólnego Ziobro?

Informacja o promocji na bilety m.in. do stolicy Węgier zbiegła się w czasie z ujawnieniem, że Viktor Orban, szef węgierskiego rządu, przyznał azyl polityczny Zbigniewowi Ziobrze i jego żonie.

Jeden z internautów nie mógł przepuścić takiej okazji i postanowił połączyć obie kwestie. „Azyl polityczny w cenie?” - zapytał pod grafiką informującą o akcji PKP w mediach społecznościowych. „Oferty nie łączą się” - odparł administrator profilu polskiego przewoźnika kolejowego.

Do dyskusji postanowił się włączyć Roman Giertych. „Kiedy będą połączenia z Tiraną? Taka tańsza alternatywa azylu” – dopytywał polityk KO.

twitter

Zbigniew Ziobro i azyl na Węgrzech

Zbigniew Ziobro i jego żona Patrycja Kotecka otrzymali azyl na Węgrzech. Były minister sprawiedliwości w specjalnym oświadczeniu próbował przekonywać, że „stawia opór postępującej dyktaturze, co czyni w imię zasad, którymi zawsze się kierował i z powodu których stał się celem osobistej zemsty Donalda Tuska oraz obiektem polowania i nagonki”.

Pełnomocnik polityk Bartosz Lewandowski wyjaśnił, że „ochrona ma związek z naruszeniami praw i wolności na terytorium Polski, gwarantowanych prawem międzynarodowym”.

Mecenas dodał, że „azyl został przyznany w związku z działaniami prokuratury, w wyniku których doszło do szeregu działań, noszących znamiona politycznie motywowanych represji politycznych, np. unieważnienie paszportów czy pozbawienie środków do życia wskutek zabezpieczenia majątkowego”.

Żurek o azylu dla Ziobry

W opinii Waldemara Żurka, ministra sprawiedliwości, postawa strony węgierskiej jest nieakceptowalna, ponieważ informacje o azylu dla polityka nie zostały dotąd potwierdzone w żadnym oficjalnym trybie międzynarodowym.

„Emocje na bok, twardo stąpamy po ziemi. Choć niezwykle przykro patrzeć na ucieczkę byłego polskiego pod parasol wiernego sojusznika Putina, podczas gdy na osiedla w Ukrainie spada kolejny grad bomb i rakiet” – komentował szef resortu sprawiedliwości.

Czytaj też:

Ziobro szybko straci azyl na Węgrzech? Ekspertka zwraca uwagę na ważny szczegółCzytaj też:

Ziobro z azylem na Węgrzech. W szeregach PiS zawrzało