Wyniki losowania Eurojackpot. Spore wygrane w Polsce. Gigantyczna kumulacja!

W piątek 16 stycznia w losowaniu Eurojackpot szczęśliwe okazały się następujące liczby: 8, 16, 37, 39, 48 oraz 5 i 11. Co prawda nie padła główna wygrana, ale są gracze, którzy zdobyli potężny zastrzyk gotówki. W Polsce trzy osoby mogą cieszyć się z wygranej czwartego stopnia, co oznacza, że ich konta zasili po ponad 273 tys. zł. Kolejne 32 osoby wzbogacą się o po ok. 1,3 tys. zł.

Losowanie Eurojackpot z 16 stycznia. Wyniki i wygrane

Więcej szczęścia mieli gracze z Niemiec, Danii, Hiszpanii, Słowacji i Finlandii, którzy cieszą się z wygranych drugiego stopnia w wysokości przekraczającej po 391 tys. euro. Dziewięć kolejnych osób zgarnęło po ponad 122 tys. euro, co zagwarantowała im wygrana trzeciego stopnia.

Warto pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Kolejne losowanie Eurojackpot odbędzie się 20 stycznia. Kumulacja wyniesie 180 mln zł.

Wyniki Eurojackpot. Najwyższe wygrane w Polsce

Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot, które padły w Polsce w 2025 roku:

2 851 421,60 zł – 19 grudnia, Czerwieńsk

1 424 381,00 zł – 16 grudnia, Zielona Góra

1 014 194,20 zł– 21 października, Góra

5 924 932,70 zł – 17 października, Gdańsk

1 577 963,40 zł – 30 września, Czeladź

1 111 423,80 zł – 15 sierpnia, lotto.pl

1 177 940,20 zł – 12 sierpnia, Wrocław

3 498 875,80 zł – 25 lipca, Nowy Sącz

3 530 156,80 zł – 15 lipca, lotto.pl

1 337 771,00 zł – 1 lipca, Kołobrzeg

1 612 584,80 zł – 27 czerwca, Szczyrk

1 093 430,10 zł – 20 czerwca, Ziemięcice

1 710 778,80 zł – 10 czerwca, Nowa Ruda

3 234 632,60 zł – 27 maja, lotto.pl

2 513 056,70 zł – 29 kwietnia, lotto.pl

1 016 531,80 zł – 25 kwietnia, Drobin

1 016 531,80 zł – 25 kwietnia, lotto.pl

6 163 395,90 zł – 1 kwietnia, Skawica

5 823 282,90 zł – 25 marca, Zabrze

1 314 088,00 zł – 11 marca, Warszawa

4 520 715,30 zł – 7 lutego, Siedlce

2 203 289,90 zł – 31 stycznia, Oświęcim

1 142 024,60 zł – 28 stycznia, Toruń

1 116 534,10 zł – 21 stycznia, Gdynia

3 612 701,90 zł – 10 stycznia, Zarzecze

