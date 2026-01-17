Pożar budynku wielorodzinnego. „Mieszkańców ewakuowano do specjalnego namiotu”

Wielki pożar budynku wielorodzinnego na Mazowszu. – Jedna osoba została zabrana do szpitala – poinformował młodszy kapitan Damian Dolniak.
W sobotę (17 stycznia), w Józefowie pod Warszawą, w nieruchomości, która zamieszkiwana jest przez kilka rodzin, pojawiły się płomienie.
Jak podaje stacja TVN24, strażacy zdecydowali o ewakuacji ludzi z budynku.
Mazowsze. Pożar budynku wielorodzinnego w Józefowie. „7 osób przekazanych pogotowiu”
Źródło skontaktowało się z przedstawicielami służb, którzy poinformowali, że „mieszkańcy budynku wielorodzinnego zostali ewakuowani do specjalnego namiotu”. Oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim podał, że „siedem osób zostało przekazanych pogotowiu ratunkowemu”.
– Jedna osoba została zabrana do szpitala – ujawnił.
Źródło: TVN24