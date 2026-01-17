Pożar budynku wielorodzinnego. „Mieszkańców ewakuowano do specjalnego namiotu”

W sobotę (17 stycznia), w Józefowie pod Warszawą, w nieruchomości, która zamieszkiwana jest przez kilka rodzin, pojawiły się płomienie.

Jak podaje stacja TVN24, strażacy zdecydowali o ewakuacji ludzi z budynku.

Mazowsze. Pożar budynku wielorodzinnego w Józefowie. „7 osób przekazanych pogotowiu”

Źródło skontaktowało się z przedstawicielami służb, którzy poinformowali, że „mieszkańcy budynku wielorodzinnego zostali ewakuowani do specjalnego namiotu”. Oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim podał, że „siedem osób zostało przekazanych pogotowiu ratunkowemu”.

– Jedna osoba została zabrana do szpitala – ujawnił.