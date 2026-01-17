Tragiczny finał odśnieżania dachu. „41-latek upadł na twarde podłoże”

O zdarzeniu, do którego doszło w Lublinie, poinformowała redakcja TVN24. Stacja podaje, że mężczyzna spadł z dachu, który znajdował się w pobliżu jednego z marketów.

W trakcie odśnieżania część konstrukcji załamała się. Więcej informacji w sprawie podała lokalna jednostka policji.

Złe wieści z Lubelszczyzny. W Lubinie doszło do wypadku. „41-latek upadł na twarde podłoże”

Komentarza ws. TVN-owi udzielił oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. – Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, pod ciężarem śniegu oraz mężczyzny załamała się jedna z płyt zadaszenia, w wyniku czego 41-latek upadł na twarde podłoże – mówi podinspektor Kamil Gołębiowski.

Pracownik, który zgarniał opad z parkingowego dachu, został pilnie przetransportowany do pobliskiego szpitala. Niestety – jego życia lekarze, mimo starań, nie byli w stanie uratować. Obrażenia, których doznał, były zbyt poważne.

Okoliczności śmiertelnego wypadku będą jeszcze wyjaśniane przez organy ścigania (funkcjonariusze czynności w obrębie parkingu wykonywali pod nadzorem przedstawiciela prokuratury). Służby powiadomiły też ws. Państwową Inspekcję Pracy.

