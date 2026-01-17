Zaginął ceniony polski naukowiec. Gdzie jest dr Świerk?

43-letni Kacper Świerk wyszedł ze swojego domu w Rzeszowie we wtorek i od tamtego czasu nie kontaktował się z rodziną czy przyjaciółmi. Lokalna policja postanowiła zwrócić się o pomoc w poszukiwaniach i prosi o wszelkie informacje, mogące przyczynić się do namierzenia mężczyzny.

Rzeszów. Zaginął ceniony naukowiec

Zaginiony ma 176 cm wzrostu, krótkie, ciemne włosy ze śladami siwizny i piwne oczy. Według policyjnego opisu, charakteryzuje się średnią budowy ciała. W dniu zaginięcia ubrany był w czarne jeansy oraz czarną kurtkę z kapturem. Na nogach miał brązowe buty zimowe, a na głowie czapkę w ciemnozielonym kolorze. Wziął ze sobą ciemnoszary plecak z odblaskowymi elementami, a wyróżniał go przede wszystkim szalik w pasy o kolorach: czarnym, białym, zielonym i rudym.

Dr Świerk zawodowo zajmował się badaniem kultury rdzennych mieszkańców Ameryki Południowej. Był cenionym etnologiem, który prowadził badania terenowe w peruwiańskiej części Amazonii. Pracował bezpośrednio z tamtejszymi pierwotnymi społecznościami. Badał m.in. miejscową mitologię, lokalne narracje, etnozoologię czy relacje tubylców z cywilizacją zachodnią.

Choć na co dzień mieszkał w Rzeszowie, współpracował z Uniwersytetem Gdańskim i Uniwersytetem Szczecińskim. Był też zaangażowany w działalność Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie oraz aktywnie współtworzył lokalną społeczność naukową.

Czytaj też:

Zaginął 34-latek z Warszawy. Policja apeluje o pomocCzytaj też:

Nowy trop ws. Iwony Wieczorek? Tajemnicza akcja policji