Zaginął 34-latek z Warszawy. Policja apeluje o pomoc

Zespół Poszukiwań i Identyfikacji Osób Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Rejonowej Policji Warszawa III prowadzi czynności w celu ustalenia miejsca pobytu zaginionego Patryka Piecha. 34-letni mężczyzna od 24 grudnia 2025 r. nie nawiązał kontaktu z rodziną.

Zaginął Patryk Piech. Policja apeluje o pomoc

Aby przyspieszyć poszukiwania, policja opublikowała zdjęcie zaginionego i krótki rysopis. Patryk Piech ma ok. 190 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała. Ma brązowe oczy i krótkie włosy w kolorze ciemnego blondu. Znak szczególny to blizna na głowie po operacji trepanacji czaszki (jest zakryta włosami). Mężczyzna jest leczony psychiatrycznie.

Policja zaapelowała także do osób, które mogą mieć informacje, które przyczynią się do odnalezienia mężczyzny. „Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionego są proszone o kontakt z Komendą Rejonową Policji Warszawa III przy ul. Opaczewskiej 8 (tel. 47 723 93 50, 47 723 93 51, 723 93 43) lub najbliższą jednostką policji lub całodobowymi numerami 112 i 997. Informacje można również przekazywać na adres: [email protected]” – czytamy w policyjnym komunikacie.

