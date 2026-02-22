Wypadek paralotniarza. Na miejsce wzywano śmigłowiec LPR

W miejscowości Smoryń doszło do wypadku paralotni.

O szczegółach sprawy poinformowała Ochotnicza Straż Pożarna Radzięcin (województwo lubelskie).

Lubelszczyzna. Wypadek na terenie wsi Smoryń. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR

Służby, które dotarły na miejsce, wezwały pomoc. Strażacy w międzyczasie zabezpieczali teren wokół paralotni i osoby, która wymagała interwencji medyków.

Wkrótce, obok drogi krajowej w miejscowości Smoryń, lądował helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Poszkodowanym zajął się zespół ratownictwa medycznego, która zabrała go na pokład śmigłowca. Wkrótce załoga ruszyła w kierunku pobliskiego szpitala.

