Wypadek paralotniarza. Na miejsce wzywano śmigłowiec LPR

Poważny wypadek paralotniarza na Lubelszczyźnie. Służby wzywały śmigłowiec LPR.
W miejscowości Smoryń doszło do wypadku paralotni.
O szczegółach sprawy poinformowała Ochotnicza Straż Pożarna Radzięcin (województwo lubelskie).
Lubelszczyzna. Wypadek na terenie wsi Smoryń. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR
Służby, które dotarły na miejsce, wezwały pomoc. Strażacy w międzyczasie zabezpieczali teren wokół paralotni i osoby, która wymagała interwencji medyków.
Wkrótce, obok drogi krajowej w miejscowości Smoryń, lądował helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Poszkodowanym zajął się zespół ratownictwa medycznego, która zabrała go na pokład śmigłowca. Wkrótce załoga ruszyła w kierunku pobliskiego szpitala.
