Nietypowe narodziny w warszawskim ZOO. Mały kanczyl wesprze WOŚP

Warszawskie ZOO podzieliło się w mediach społecznościowych „cudowną wiadomością”. Jak podano, półtora tygodnia temu w ogrodzie zoologicznym na świat przyszedł kanczyl jawajski – jedno z najmniejszych kopytnych zwierząt na świecie.

Myszojeleń w Warszawskim ZOO. „Nogi są cienkie jak ołówek”

„Maluszek rośnie zdrowo i ma się świetnie, choć wielki raczej nie urośnie. Jest przepiękny i niezwykle uroczy, a spotkacie go w naszej Ptaszarni. Kanczyl bywa też nazywany myszojeleniem, mamy więc młodego myszojelenia w Warszawskim ZOO” – czytamy na Facebooku.

Warszawskie ZOO opisało kilka cech charakterystycznych tego zwierzęcia. „Dorosły kanczyl jawajski waży zaledwie 1,5-2 kg, a jego nogi są cienkie jak ołówek. W naturze są bardzo trudne do obserwacji. Choć wyglądają delikatnie, potrafią się bronić: mają ostre kły, wydają dźwięki przypominające płacz, a racicami potrafią uderzać o ziemię aż 7 razy na sekundę!” – podano dalej.

Nietypowy sposób wsparcia WOŚP. Nadaj imię wyjątkowemu zwierzęciu

Jak się okazuje, pojawienie się na świecie małego kanczyla jawajskiego w pewien sposób przyczyni się do wsparcia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Warszawskie ZOO poinformowało, że na uruchomionej aukcji będzie można wylicytować możliwość nadania imienia temu zwierzakowi.

„Nie znamy jeszcze jego lub jej płci, dlatego zwycięzca wybierze dowolne imię, które będzie pasować zarówno do chłopca, jak i do dziewczynki. Jeśli macie swoje propozycje, śmiało zapisujcie je w komentarzach i zainspirujcie przyszłego zwycięzcę lub zwyciężczynię aukcji! Rośnij pięknie, uroczy maluszku!” – czytamy we wpisie na Facebooku. Aukcja zakończy się 14 lutego, a w chwili publikacji tekstu najwyższa oferta wynosiła 3150 zł.

