Post ścisły w Wielki Piątek. Znany ksiądz rozwiewa wątpliwości

Okres tuż przed Wielkanocą wywołuje sporo emocji szczególnie wśród katolików. Wierzący w Boga i Jego zmartwychwstanie przeżywają okres przygotowania się do celebracji najważniejszego dla chrześcijan święta.

W tym czasie szczególna ważna jest refleksja nad swoimi czynami, spowiedź i pokuta. To podczas Triduum Paschalnego – czyli Wielkiego Czwartku, Piątku i Soboty – spora część wiernych wybiera się do konfesjonału, by wyznając swoje grzechy pojednać się z Bogiem. Wielki Piątek ma swój wyjątkowy wymiar: to właśnie ten dzień jest upamiętnieniem męczeńskiej śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu.

Post ścisły w Wielki Piątek. Ksiądz z TikToka stawia sprawę jasno

Jednym z nieodłącznych elementów Wielkiego Piątku są ograniczenia związane ze spożywaniem posiłków. W tej sprawie postanowił wypowiedzieć się ksiądz Sebastian Picur, znany duchowny działający prężnie na TikToku, wskazując najważniejsze zasady związane z postem ścisłym.

„W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły, polegający na powstrzymaniu się od potraw mięsnych oraz na ograniczeniu jedzenia. Tego dnia możemy zjeść trzy posiłki, ale tylko jeden z nich do syta” – przekazał obserwatorom ksiądz. Dodał, że „wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14. roku życia, bez górnej granicy wieku, natomiast post ilościowy obowiązuje od 18. do 60. roku życia”.

A co z postem w razie choroby?

Internauci jednak mieli w tej sprawie dodatkowe pytania. „Jeśli jestem poważnie chory, to czy obowiązuje mnie post?” – zapytał jeden z nich, podpisujący się nickiem diamentowamysl.

Ksiądz Picur odpowiedział, że „w zależności od samopoczucia, osoba poważnie chora może zrezygnować z postu i normalnie spożywać posiłki”. Zachęcił też do wybrania innej formy pokuty – na przykład ograniczenia oglądania telewizji.

