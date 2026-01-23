Owsiak odpowiedział Tuskowi. Wystarczyło jedno zdanie

34. finał WOŚP zbliża się wielkimi krokami. W tym roku Orkiestra Jurka Owsiaka zagra pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”. Zebrane środki zostaną przeznaczone na leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.

Z najnowszego sondażu SW Research dla „Wprost” wynika, że 72 proc. Polaków zamierza w tym roku wesprzeć WOŚP. 17,2 proc. nie ma takich planów a 10,8 proc. jeszcze nie podjęło decyzji. Mimo ogromnej rzeszy zwolenników WOŚP, w sieci pojawia się mnóstwo hejtu i obraźliwych komentarzy, zarówno pod adresem fundacji, jak i Jurka Owsiaka.

Hejt wobec WOŚP i Owsiaka. Tusk reaguje

Na hejt wymierzony w WOŚP zareagował Donald Tusk. „Chcą zniszczyć Jerzego Owsiaka i Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, tak jak próbowali zniszczyć Lecha Wałęsę i prawdziwą polską solidarność. Chyba na to nie pozwolicie?” – dopytywał premier we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Szef rządu włączył się także do pomocy WOŚP poprzez przekazanie na aukcję złotych korków. Ponadto, zwycięzca licytacji będzie miał okazję osobiście spotkać się z premierem w KPRM. Oferta cieszy się ogromną popularnością – aktualnie cena przekroczyła już barierę 100 tys. złotych.

Owsiak odpowiedział Tuskowi. Wymowna reakcja

Do słów Donalda Tuska w rozmowie z PAP odniósł się Jurek Owsiak. – Chciałoby się powiedzieć: panie premierze, niepotrzebne te zmartwienia, robimy swoje i zapewniam, że chyba nawet nie potrzeba żadnych próśb do Polaków, żeby grali z nami. Polacy są z nami – podkreślił szef WOŚP. – Miło, że Donald Tusk dał do zrozumienia, że to, co robimy, jest ważne. Ale przyznam, że byliśmy w fundacji zdziwieni, że premier to opublikował – dodał.

Jurek Owsiak przyznał, że „w momencie, gdy premier opublikował swój wpis (7 stycznia 2026 r.), fundacja nie widziała uzasadnienia dla takich słów”. – Były w przeszłości momenty, szczególnie w ubiegłym roku, kiedy taki wpis zrobiłby dla nas o wiele więcej – dodał szef WOŚP.

W ten sposób Jurek Owsiak nawiązał do gróźb, które były kierowane w ubiegłym roku pod jego adresem. W rozmowie z Wprost, do tej kwestii odniosła się rzeczniczka WOŚP. – Poprzedni finał był pod tym względem bardzo trudny. Wielokrotnie przyznawaliśmy, że borykamy się z wiadomościami, które są wręcz niepokojące i zagrażające. Ten finał pod tym kątem jest na szczęście spokojniejszy. Mamy nadzieję, że to, że tak wiele mówiliśmy o hejcie, o mowie nienawiści, że być może otworzyło to niektórym oczy na ten fakt – tłumaczyła Aleksandra Rutkowska.

Czytaj też:

Hejt i fake newsy wokół WOŚP. Tak wygląda internetowa nagonkaCzytaj też:

Tak wygląda finał WOŚP od kuchni. Tego mogliście nie wiedzieć