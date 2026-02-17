Niemcy w kryzysie. Tysiące osób w tej branży straci pracę

Z raportu przedstawionego przez EY wynika, że pod koniec 2025 r. w niemieckim przemyśle pracowało o ponad 120 tys. mniej osób niż rok wcześniej. Zaprezentowane w raporcie dane pochodzą z obliczeń Federalnego Urzędu Statystycznego i obejmują tylko większe firmy, które zatrudniają minimum 50 osób.

Niemiecka motoryzacja z ogromnym problemem

Branża motoryzacyjna boryka się od dłuższego czasu z wielkimi problemami. Szacuje się, że w 2025 r. zlikwidowano ponad 50 tys. miejsc pracy. Sytuacja w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym jest nieco lepsza. Pracę w tych branżach straciło około 2 tys. osób.

- Niemiecki przemysł znajduje się w głębokim kryzysie – twierdzi Jan Brorhilker, partner w EY, cytowany przez „Spiegla”.

Systematyczny spadek przychodów

Niemiecki przemysł od 2023 r. zanotował blisko 5% spadek przychodów. Ekspert z EY podkreśla, że bez wyraźnego odbicia gospodarczego trend likwidacji miejsc pracy zostanie utrzymany.

Zdaniem analityków EY w bieżącym roku przemysł prawdopodobnie będzie nadal zmniejszał zatrudnienie z powodu niskiego pobytu i silnej presji konkurencyjnej. Do tego dochodzi rosnąca liczba upadłości, zwłaszcza wśród dostawców z branży motoryzacyjnej. Koncerny samochodowe coraz częściej przenoszą produkcję za granicę, co odbywa się kosztem miejsc pracy w Niemczech. Nie bez znaczenia dla branży motoryzacyjnej jest również ekspansja chińskiej motoryzacji na europejskie rynki. Nic nie zapowiada wyhamowania ekspansji topowych marek z Chin. Eksperci przewidują, że ich udział w globalnym rynku będzie nadal rósł w szybkim tempie.

Będzie lepiej, ale dopiero w 2027 r.

Po długim okresie stagnacji niemiecka gospodarka wchodzi w fazę ostrożnego wzrostu. Ekonomiści prognozują, że w 2026 roku PKB wzrośnie o około 1%. Prawdziwy przełom ma jednak nastąpić dopiero w 2027 r. To wtedy miliardowe inwestycje państwa w zbrojenia oraz infrastrukturę mają przynieść zakładane efekty.