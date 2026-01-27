Czarnek nie przebierał w słowach ws. Owsiaka. „Szlag mnie trafia”

Przemysław Czarnek na portalu X (dawnym Twitterze – red.) opublikował nagranie, w którym nawiązał do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. – Podziwiam dzieci i młodzież, które stoją godzinami na zimnie i wietrze, i zbierają środki na sprzęt medyczny. Mam do nich wielki szacunek – rozpoczął polityk PiS. – Ale szlag mnie trafia, kiedy widzę, jak ten nienawiścią pałający Owsiak (…) manipuluje cały świat – dodał.

Czarnek nie przebierał w słowach. „Dziady z Platformy i od Tuska”

Do nagrania została wpleciona kilkusekundowa wypowiedź lidera WOŚP. – Niech mi ktoś powie, że nie wygraliśmy z sepsą i nie przegoniliśmy tego zła. Przegoniliśmy! – powiedział. Warto przypomnieć, że na krótko przed wyborami parlamentarnymi w Polsce w 2023 r. politycy z prawej strony sceny politycznej byli oburzeni billboardami Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, które w ich ocenie nie wysyłały apolitycznego sygnału, a wpisywały się w toczącą się w czasie kampanii wyborczej walkę. Jak wyglądały? Pojawił się na nich duży napis: „Polacy! Pokonajmy to ZŁO!!! WYGRAMY”. W zapisie wyróżniały się litery „my”, które były biało-czerwone. Znacznie mniejszy był dopisek, który precyzował, że chodzi o walkę z sepsą.

– Otóż, panie Owsiak, kochani, tylko lubelskim dwóm szpitalom: Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej i szpitalowi przy Kraśnickiej, NFZ, czyli państwo Tuska, zalega za ubiegły rok ponad 100 mln zł. To tyle, ile nazbierano wczoraj do godziny 20:00 (w dniu 34. Finału WOŚP – red.). Tylko dwóm szpitalom – podkreślił Przemysław Czarnek. – Dziady z Platformy i od Tuska, oddawajcie pieniądze polskim szpitalom – zakończył nagranie.

Ile zebrała WOŚP w 2026 roku?

34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”, a zgromadzone środki zostaną przekazane na to, aby wesprzeć diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. Kwota deklarowana tegorocznej zbiórki wynosi ponad 183 mln zł. Ostateczny wynik zostanie podany za kilka tygodni.

