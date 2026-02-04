Wybuch w bloku. Trwa pilna ewakuacja mieszkańców

Blisko 50 osób ewakuowano po nocnym wybuchu w podpiwniczeniu bloku w Gorzowie Wielkopolskim. Eksplozja wywołała też pożar. Na miejscu pracuje straż pożarna. – Doszło do wybuchu w podpiwniczeniu budynku czterokondygnacyjnego. Nie ma osób poszkodowanych na szczęście – mówił w TVP Info mł. bryg. mgr inż. Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

