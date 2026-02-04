Nowy wzór paszportów Polaków. MSWiA szykuje rewolucję?

Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada donosi o planowanej zmianie wzoru paszportu. Z jego informacji wynika, że chodzi nie tylko o szatę graficzną, ale też zabezpieczenia przed fałszerzami. Ten drugi aspekt jest właściwie ważniejszy, ponieważ to ze względu na podróbki dokumenty powinny być aktualizowane co kilka – kilkanaście lat. Ten „wyścig zbrojeń” może i nie powstrzyma oszustów, ale z pewnością znacząco utrudni i spowolni ich wysiłki.

MSWiA planuje wprowadzenie nowych wzorów paszportów

Z informacji RMF FM dowiadujemy się, że w resorcie spraw wewnętrznych i administracji rozważa się wprowadzenie regionalnych wyróżnień w paszportach. Chodzi o to, by każde województwo miały własny projekt graficzny dokumentu. Mogłyby to być przykładowo popularne obiekty, z których słynie dany region.

Ministerstwo poważnie myśli też nad „odchudzeniem” paszportów. W tym momencie większość kart tego dokumentu i tak pozostaje pusta aż do końca ważności. Zmniejszenie liczby stron paszportu to nie tylko oszczędności, ale też korzyści dla środowiska.

Hasło „Bóg, Honor, Ojczyzna” zniknie z paszportów?

Portal rmf24.pl zwrócił też uwagę na hasło „Bóg, Honor, Ojczyzna”, które swego czasu wywołało dyskusję na temat wolności sumienia i wyznania. W związku z umieszczeniem tych słów w paszportach, do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciło się ze skargą ponad 1500 osób. Podkreślano, że hasło to znalazło się w obrysie hologramu zdjęcia, przez co tym bardziej nasuwało wniosek, że obywatel utożsamia się z tym konkretnym światopoglądem.

Pełniący w tamtym okresie funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich Adam Bodnar zwrócił się do ministra spraw wewnętrznych i administracji o rozważenie zmian. Zwracał uwagę na potrzebę zapewnienia neutralnego charakteru dokumentu tak powszechnego, jak paszport. Przypominał, że Konstytucja RP zapewnia równość wszystkich obywateli oraz wolność sumienia i wyznania, a umieszczanie haseł natury religijnej w dokumentach może te zasady naruszać.

Dziennikarz RMF FM spytał również o tę kwestię. MSWiA ma zająć się nią dopiero na końcowym etapie prac.

