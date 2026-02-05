KRRiT podzielona, TV Republika bez decyzji. Nowe informacje

W środę Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zajmowała się wnioskiem Telewizji Republika. Dotyczył on rozłożenia na raty opłaty koncesyjnej za nadawanie naziemne. Regulator nie podjął jednak decyzji w tej sprawie.

Za uwzględnieniem wniosku głosowały Agnieszka Glapiak, Hanna Karp oraz Marzena Paczuska. Przeciw był profesor Uniwersytetu Warszawskiego Tadeusz Kowalski. Jak poinformowano w oficjalnym komunikacie, brak wymaganych czterech głosów „za” oznacza, że sprawa wróci pod obrady na kolejnym posiedzeniu Rady.

Wniosek Republiki i argument o „niepewności prawnej”

„W połowie stycznia Telewizja Republika przesłała do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wniosek o rozłożenie na raty płatności części opłaty koncesyjnej. Przedstawiciele TV Republika podkreślili, że nieprawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 9 kwietnia 2025 r., który uchylił koncesję nadawcy, spowodował stan niepewności prawnej spółki. W opinii nadawcy, sytuacja ta – niezależna od woli i staranności zarządu nadawcy – utrudniła prowadzenie działalności oraz planowanie dalszego rozwoju firmy” – przekazano w komunikacie KRRiT.

Do sprawy odniosła się także przewodnicząca Rady.

„Skoro państwo poprzez sądownictwo zachwiało pewnością prawa do koncesji, państwo poprzez KRRiT nie powinno karać przedsiębiorcy za skutki tego stanu rzeczy, rygorystycznie egzekwując jednorazową płatność” – stwierdziła Agnieszka Glapiak.

Milionowe opłaty i spór o harmonogram płatności

Zgodnie z dziesięcioletnią koncesją naziemną z 2 lipca 2024 roku, łączna opłata koncesyjna wynosi blisko 17,9 miliona złotych. Kwota ta została podzielona na dziesięć rocznych rat, powiększonych o opłaty prolongacyjne.

Druga rata, w wysokości 1,79 miliona złotych, powinna zostać uregulowana do 1 września 2025 roku, wraz z opłatą prolongacyjną wynoszącą 129 tysięcy złotych. TV Republika wnioskuje jednak o zmianę systemu płatności na raty miesięczne.

„15 stycznia Republika wpłaciła część raty za koncesję, ale pozostaje jeszcze ponad 900 tysięcy złotych do zapłaty. (…) Nadawca chce rozłożenia rat rocznych na miesięczne, ale kwota, którą zamierza zapłacić, jest poniżej kwoty wymagalnej wraz z odsetkami” – mówił w styczniu „Presserwisowi” profesor UW Tadeusz Kowalski.

Decyzje w innych sprawach. Polsat, Red Carpet i media publiczne

Podczas tego samego posiedzenia KRRiT podjęła także inne uchwały. Rada wyraziła zgodę na przeniesienie uprawnień koncesyjnych spółki TV Spektrum na Telewizję Polsat, w związku z planowanym połączeniem obu podmiotów. Spółka TV Spektrum jest nadawcą kanałów naziemnych Nowa TV, Fokus TV, Polo TV i Eska TV, a także kanałów kablowo-satelitarnych Eska TV Extra, Eska Rock TV, Vox Music TV oraz Polsat News Polityka.

Kolejne uchwały dotyczyły Red Carpet Media Group. Uprawnienia koncesyjne mają zostać przeniesione z Red Carpet Media Group SA na Red Carpet Media Group sp. z o.o., co jest związane z planowanym podziałem spółki i obejmuje koncesje kablowe Show TV oraz ViDoc TV 1.

Jak informuje press.pl, w dokumentach wskazano, że „podział Spółki Dzielonej (Red Carpet Media Group SA – red.) ma przyczynić się do efektywnego podziału obszarów działalności Spółki Dzielonej oraz w konsekwencji jest uzasadniony ze względów gospodarczych, ekonomicznych oraz prawnych”.

Zwrócono również uwagę na konieczność dostosowania struktury właścicielskiej do przepisów ustawy o radiofonii i telewizji, w tym regulacji dotyczących udziałów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Abonamenty i pusty konkurs na MUX 8

KRRiT jednogłośnie zdecydowała także o przekazaniu środków abonamentowych mediom publicznym, po ich zwrocie z rachunku depozytowego ministra finansów. Do Radia Opole trafi 2,29 miliona złotych, a do Radia Zachód – 577 tysięcy złotych.

Podczas posiedzenia poinformowano również, że nie wpłynął żaden wniosek w konkursie na wolne miejsce na ósmym multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej (MUX 8). W poprzednim postępowaniu jedynym zainteresowanym była TV Republika z kanałem Republika 2, jednak nadawca od dłuższego czasu nie uzupełnił wymaganej dokumentacji.

Na razie nie podjęto uchwały o umorzeniu tego postępowania.

