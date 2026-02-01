TV Republika na krawędzi? „KRRiT powinna wystąpić o windykację”

Za koncesję naziemną na 10 lat Telewizja Republika ma zapłacić 17,85 mln zł. Nadawca powinien uiszczać opłatę w rocznych ratach po ok. 1,8 mln zł. Jak podała „Wyborcza”, niedawno stacja poprosiła Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, aby opłaty koncesyjne rozłożyła na mniejsze raty – nie roczne, a miesięczne.

Problemy finansowe Telewizji Republika? „Wniosek o rozłożenie na raty”

– Telewizja Republika opłaciła za nadawanie swojego programu do końca stycznia 2026. Złożyła również wniosek o rozłożenie na raty pozostałych opłat koncesyjnych. Wniosek ten jest obecnie analizowany przez prawników KRRiT – przekazała kilka dni temu portalowi Wirtualnemedia.pl Anna Ostrowska, rzecznik prasowy KRRiT.

Jak podaje „Wyborcza”, we wrześniu 2025 r. upłynął termin, kiedy Telewizja Republika powinna zapłacić KRRiT drugą koncesyjną ratę – 1,79 mln zł. „Dopiero po upomnieniu KRRiT, w styczniu, wpłaciła, połowę. Pozostałych 900 tys. zł nie ma. Proponuje, że wpłaci 700 tys. zł do czerwca” – czytamy.

Co z koncesją dla Telewizji Republika? „KRRiT nie powinna się na to zgodzić”

Głos w sprawie zabrał były prezes Telewizji Polskiej i były szef KRRiT. – Ustawa o radiofonii i telewizji przewiduje wycofanie koncesji, jeśli nadawca rażąco narusza warunki ustawy lub koncesji. Czy to jest naruszenie? Tak. Nie ma takiej procedury, w której koncesjonariusz może odmówić wykonania warunków koncesji – komentuje Jan Dworak w rozmowie z „Wyborczą”.

Na uwagę, że Republika nie odmawia, a prosi o rozłożenie opłaty na miesięczne raty, odparł: „Życzenia nadawcy można zrozumieć, bo ma kłopoty finansowe, ale na pewno nie można ich uznać”. – To działanie anarchizujące porządek prawny, tworzy precedens. Inni nadawcy mogą zażądać miesięcznych rat. KRRiT nie powinna się na to zgodzić, chyba że ulegnie presji – twierdzi Dworak.

Jaki ruch wobec Telewizji Republika powinna zatem wykonać KRRiT? – Powinna wystąpić o windykację tej należności, to najbardziej oczywisty ruch w takiej sytuacji. Wtedy byłby zabezpieczony interes skarbu państwa – podsumowuje wątek były prezes TVP.

Sakiewicz apeluje o wsparcie. „Koalicja 13 grudnia nas nie cierpi”

Tomasz Sakiewicz zaapelował do widzów Telewizji Republika o wsparcie. – To wszystko dzięki wam, naszym widzom. To państwa dzieło, dzięki wam zbudowaliśmy największą stację informacyjną w Polsce – stwierdził redaktor naczelny.

– Razem tworzymy Dom Wolnego Słowa. Dom, który dziś znajduje się na celowniku obecnej władzy, a bez wsparcia widzów Republika nie ma szans się rozwijać. Zmowa na rynku reklam sprawia, że nie możemy w pełni realizować naszych celów. Dlatego potrzebujemy państwa regularnego wsparcia – podkreślił Sakiewicz.

