TV Republika rzuca wyzwanie gigantom. To zobaczą widzowie

Telewizja Republika przekonuje, że rzuca wyzwanie największym stacjom telewizyjnym. Od niemal roku pojawiały się zapowiedzi dotyczące zmian w „Dzisiaj”, flagowym programie informacyjnym stacji Tomasza Sakiewicza. Serwis prowadzą na zmianę Danuta Holecka oraz Edyta Lewandowska.

TV Republika szykuje rewolucję w „Dzisiaj”

Jak się okazuje, odświeżona wersja programu ma zadebiutować w niedzielę 1 lutego. Z tej okazji TV Republika przygotowała specjalny ticker z zegarem, który odlicza czas do nowej odsłony „Dzisiaj”.

Jarosław Olechowski, szef wydawców TV Republiki przekonuje, że przy pracach nad programem inspirowano się amerykańskimi programami informacyjnymi. – Będzie nowa czołówka, oprawa dźwiękowa, sposób realizacji, nowy układ programu, oprawa graficzna też zostanie wymieniona. Chodzi nie tylko o belki graficzne zapowiadające materiały, ale też tła za prowadzącymi. Dominującymi kolorami będą granat i czerwień – komentował przedstawiciel stacji Tomasza Sakiewicza.

TV Republika odpala zegar. Będzie nowe „Dzisiaj”

„Dzisiaj”, w przeciwieństwie do innych wieczornych programów informacyjnych, jest wyjątkowo długie. Program zaczyna się o godzinie 19 i trwa niemal 1,5 godziny. – Problem polega na tym, że nasi widzowie chcą oglądać tak długi program. W przeciwnym wypadku nie wydłużalibyśmy go tak bardzo. Serwis będzie podzielony na segmenty tematyczne, co zapewni bardziej przejrzystą nawigację po programie. Zdynamizujemy program dzięki przerywnikom. Będzie się oglądał lepiej – zapewnia Jarosław Olechowski.

Według danych Nielsena w 2025 roku „Dzisiaj” przyciągało przed telewizory 892 tys. widzów. Dla porównania – „Fakty” TVN oglądało średnio 2,36 mln widzów a „19:30” w TVP Info 1,57 mln widzów. „Wydarzenia” emitowane przez Polsat cieszą się oglądalnością na poziomie 1,4 mln.

Czytaj też:

Nietypowe zachowanie dziennikarza TV Republika. Wszystko zarejestrowały kameryCzytaj też:

TV Republika kontra WOŚP. Niewiarygodne, co zrobił Sakiewicz