Już ponad 1000 ofiar grypy. GIS apeluje i zapewnia, że nie jest za późno

Od 1 września 2025 do 1 lutego 2026 roku z powodu grypy zmarło 1061 osób. GIS podkreśla, że to o ponad 470 osób mniej niż rok temu w tym samym okresie. Dr Paweł Grzesiowski tłumaczy to mniejszą liczbą zachorowań w porównaniu do sezonu 2024-2025. W tamtym czasie zgłoszono około 693 tys. przypadków grypy, podczas gdy obecnie jest ich około 430 tys.

Już ponad tysiąc ofiar grypy

– Istotny wpływ na liczbę zachorowań ma okres bez nauki w szkołach. W województwach, w których były w styczniu ferie, przypadków grypy jest mniej niż w pozostałej części kraju – podkreślał Główny Inspektor Sanitarny. Dodawał, że duże znaczenie ma też większa liczba szczepień.

Jak podaje portal ezdrowie.gov.pl, w tym sezonie na grypę zaszczepiło się 2,2 mln Polaków. W poprzednim sezonie było to 1,8 mln osób. – To jest ważna informacja. Szczególnie dlatego, że szczepią się przede wszystkim osoby powyżej 50. roku życia, a wśród tych osób jest najwięcej zgonów i hospitalizacji – podkreślał dr Grzesiowski.

GIS przypomina, że wcale nie jest za późno, by wciąż skorzystać ze szczepionki i zabezpieczyć się na końcówkę sezonu grypowego, którego szczytowy okres potrwa mniej więcej do marca. Nabycie odporności następuje około 10-14 dni od przyjęcia szczepionki.

Obecnie dostępna jest szczepionka, która chroni przed czterema typami wirusa grypy: dwoma podtypami grupy A i dwoma grupy B. Nie oznacza to, że szczepienia nie działają na inne podtypy. W przypadku dominującego w tym sezonie podtypu K wirusa grypy typu A, skuteczność szczepionki wynosi około 50-70 proc.

Zalecenia sanepidu na sezon grypowy

Państwowa Inspekcja Sanitarna zaleca szczepienia przeciwko grypie przede wszystkim osobom, które należą do jednej z grup ryzyka. To dzieci do lat 14, dorośli po przekroczeniu 50. roku życia, osoby przewlekle chore, kobiety w ciąży, pracownicy służby zdrowia, oświaty i placówek opieki długoterminowej.

Oprócz tego sanepid przypomina o konieczności częstszego w tym okresie mycia rąk i dbania o zakrywanie ust podczas kaszlu. Warto zachowywać też dystans społeczny, czyli odległość około 1,5 metra od innych przechodniów. Pomóc mogą maski ochronne w dużych skupiskach ludzi, przejście na pracę zdalną i samoizolacja domowa osób już chorych przez 7 dni.

