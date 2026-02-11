Prokuratura przedstawiła zarzuty wiceszefowi KPRP. „Wyssana z palca bajeczka”

Prokuratura Regionalna w Lublinie powróciła do sprawy sprzed ponad dekady. Sekretarz Stanu – Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – jest podejrzany o to, że kierował procederem podrabiania list poparcia kandydatów Ruchu Narodowego w związku z wyborami samorządowymi 2014.

Oprócz tego śledczy zarzucają Andruszkiewiczowi, że rzekomo bezprawnie przetwarzał dane osobowe – chodzi o tych, których imiona i nazwiskach znaleźć miały na listach.

Prokuratura przedstawiła zarzuty Adamowi Andruszkiewiczowi. Szczegóły sprawy

Jak podaje redakcja RMF FM, proceder trwać miał od początku września do pierwszej połowy października 2014 r. Dojść do niego miało w Białymstoku. Śledczy przeanalizowali 1761 podpisów, które znajdują się na listach wyborczych. – Materiał dowodowy był przez biegłych porównywany z materiałem kreślonym przez potencjalnych sprawców przestępstwa celem ustalenia, kto nakreślił dany podpis – poinformowała rzeczniczka prokuratury (cytat za Polską Agencją Prasową).

W postępowaniu przesłuchano blisko 1600 osób. Powołano też kilkudziesięciu biegłych z zakresu grafologii.

Prok. Beata Syk-Jankowska ujawniła, że jeden z podejrzanych przez cały czas zaznaczał, że wiceszef KPRM miał uczestniczyć w podrabianiu podpisów. Nawet podczas bezpośredniej konfrontacji z Andruszkiewiczem potwierdził swoje stanowisko w zakresie roli i jego udziału„.

Podejrzanych w sprawie jest dziewięć osób – podała PAP.

„Obalę tę kłamliwą tezę”

Andruszkiewicz odniósł się do całej sprawy na platformie X. „12 lat szczegółowego śledztwa, kilkanaście opinii grafologicznych i wbrew oszczerstwom medialnym – zarzutów o fałszowanie podpisów brak. Mówiłem! Dziękuję tym, którzy od początku wierzyli w moją niewinność w tej sprawie” – skomentował 11 lutego

„Jednak na potrzeby polityczne uznano, że jakiś zarzut musi być – zarzucono mi zatem, że rzekomo «kazałem to zrobić». Otóż nic nikomu nie kazałem, a ten zarzut to wyssana z palca bajeczka użyta dziś jako polityczna pałka. Obalę tę kłamliwą tezę – podobnie jak tę, że niby osobiście fałszowałem podpisy” – zapowiedział w środowym wpisie.

