Polskie wojsko mówi „nie” chińskim pojazdom. Wprowadzono zakaz

We wtorek (17 lutego) Sztab Generalny Wojska Polskiego opublikował komunikat prasowy traktujący o nowych wymogach bezpieczeństwa.

„W wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka związanego z rosnącą integracją systemów cyfrowych w pojazdach oraz potencjalnej możliwości niekontrolowanego pozyskiwania i wykorzystania przez te systemy danych, szef SGWP podjął decyzję o wprowadzeniu zakazu wjazdu pojazdów mechanicznych wyprodukowanych w Chińskiej Republice Ludowej na tereny chronionych obiektów wojskowych” – poinformował pułkownik Marek Pietrzak.

Rzecznik prasowy SGWP wskazał, że ma to na celu „wzmocnienie ochrony infrastruktury wojskowej oraz ograniczenie potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa”. „W celu ograniczenia ryzyka dostępu do wrażliwych danych wprowadzony został również zakaz podłączania telefonów służbowych do systemów infotainment w pojazdach mechanicznych wyprodukowanych w ChRL” – dodał.

Wojsko wprowadziło nowy zakaz dla chińskich aut

Sztab generalny przekazał ponadto, że ograniczenia „obejmują również inne pojazdy mechaniczne wyposażone w integralne lub dodatkowe urządzenia umożliwiające rejestrację położenia, obrazu lub dźwięku”. „Pojazdy takie będą mogły przebywać na terenach chronionych obiektów wojskowych pod warunkiem wyłączenia określonych funkcji oraz przy zastosowaniu odpowiednich środków prewencyjnych wynikających z zasad ochrony obiektu” – zaznaczył płk Pietrzak.

Ze swojej strony wojsko zamierza wyznaczyć obszary, gdzie chińskie pojazdy będą mogły być pozostawiane. „Dowódcy, szefowie i komendanci zostali zobowiązani do zapewnienia – w miarę posiadanych możliwości – alternatywnych miejsc parkowania dla pojazdów objętych ograniczeniami poza terenem jednostek wojskowych” – poinformował rzecznik SGWP.

Sztab generalny wymienił miejsca, które nie są objęte zakazem. „Wprowadzone regulacje nie dotyczą obiektów wojskowych o charakterze powszechnie dostępnym, takich jak szpitale, przychodnie, biblioteki, prokuratury czy kluby garnizonowe” – podkreślono w komunikacie. „Spoza ograniczeń wyjęte są również pojazdy służbowe i sprzęt wojskowy będący na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP. Ograniczenia nie będą również stosowane podczas działań ratowniczych oraz czynności realizowanych przez organy państwowe i samorządowe, służby, inspekcje i straże w ramach wykonywania ustawowych zadań” – dowiadujemy się z oświadczenia.

Chińskie auta „mogą gromadzić i transmitować dane”

Jak w podsumowaniu pisze rzecznik prasowy SGWP, „nowoczesne pojazdy wyposażone w zaawansowane systemy łączności i sensory mogą gromadzić oraz transmitować dane”. „Dlatego ich obecność w strefach chronionych wymaga odpowiednich regulacji bezpieczeństwa” – wytłumaczył.

