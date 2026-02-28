Planujesz dziś wyjść w góry? Warunki na szlakach mocno cię zaskoczą

Sobotni poranek w górach przywitał wszystkich błękitnym niebem, pięknym słońcem i przyjemną temperaturą. Wiele osób zaplanowało w weekend wycieczki. Jednak mimo tak sprzyjającej aury, ratownicy z Grupy Beskidzkiej GOPR wydali pilny komunikat, w którym ostrzegają, że warunki na szlakach są bardzo trudne a w niektórych miejscach nadal istnieje ryzyko zejścia lawiny.

Roztopy, błoto i lód na szlakach

Choć temperatury w górach wahają się od 3 do 6 stopni na plusie, warunki na górskich szlakach pozostawiają wiele do życzenia. Słoneczna pogoda przyspieszyła roztopy, przez co szlaki stały się grząskie i błotniste. W wielu miejscach, zwłaszcza w zacienionych partiach lasu, wciąż zalega sporo lodu i błota.

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda na stokach – narciarze mogą liczyć na bardzo dobre warunki, choć ratownicy apelują o rozwagę i unikanie brawury. Plusowa temperatura może szybko zmienić sytuację.

Zamknięty szlak na Babią Górę

Sytuacja na najwyższym szczycie Beskidów jest poważna. W partiach szczytowych zalega ponad 30 cm śniegu, co wymusiło ogłoszenie drugiego stopnia zagrożenia lawinowego.

Pogoda na sobotę i niedzielę 28 i 29 lutego 2026 r.

Czeka nas weekend pełen kontrastów. Podczas gdy mieszkańcy południowego zachodu poczują powiew wiosny, na północnym zachodzie przydadzą się parasole. Kierowcy muszą rano uważać na gęste mgły.

W ciągu dnia zachmurzenie przeważnie będzie małe, okresami bezchmurne. Temperatura maksymalna od 7°C na północnym wschodzie, około 15°C w centrum do 19°C na południowym zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu kraju miejscami porywisty, w rejonie Sudetów lokalnie w porywach do 60 km/h, południowy i południowo-zachodni.

W nocy miejscami, głównie na wschodzie i południu pojawią się mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -1°C na wschodzie, około 2°C w centrum do 4°C, 6°C na zachodzie kraju. Chłodniej, około -3°C, będzie miejscami w rejonie podgórskim Karpat. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, południowy i południowo-zachodni.

