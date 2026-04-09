Rewolucja coraz bliżej. Rozwód będzie na wyciągnięcie ręki

Opracowana przez resort sprawiedliwości nowelizacja wprowadza możliwość anulowania aktu małżeństwa w drodze czynności koniecznych przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. To oznacza, że to ten urzędnik będzie zajmował się weryfikacją faktu spełniania prawnych przesłanek rozwodu pozasądowego i przeprowadzi aktualizację właściwych wpisów w rejestrze stanu cywilnego. Warto jednak zaznaczyć, że do rozwodu w takim trybie będą mogły przystąpić tylko małżeństwa, które nie mają wspólnych małoletnich dzieci oraz pod warunkiem że małżonka nie jest w ciąży.

Rozwód na nowych zasadach coraz bliżej

W trakcie posiedzenia Senatu wiceminister sprawiedliwości Sławomir Pałka wyjaśniał, że proponowane zmiany mają na celu odciążenie sądów w sprawach, gdzie nie występuje realny spór. To oznacza, że z rozwiązania skorzystają tylko pary, które są przekonane do tego, że chcą się rozstać, niemające dzieci, a także minimum rok po ślubie, co ma być zabezpieczeniem przed pochopnymi i nieprzemyślanymi decyzjami.

Wiceszef resortu sprawiedliwości wyjaśniał, że procedura rozwodu pozasądowego będzie możliwa do przeprowadzenia w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego proces przewiduje jednoczesne, dwukrotne stawiennictwa. W pierwszej kolejności będzie trzeba złożyć zapewnienia o przesłankach do rozwodu, a w kolejnym kroku, po miesiącu (ale przed upływem sześciu miesięcy – red.), w celu złożenia zaświadczenia o anulowaniu aktu małżeństwa.

Nowelizacja sprawia, że na kierownika USC spada nowy obowiązek. Urzędnik będzie musiał pouczyć małżonków o doniosłości związku małżeńskiego (tak samo, jak podczas ceremonii zawarcia małżeństwa).

Jeżeli zostaną stwierdzone przeszkody do pozasądowego rozwiązania małżeństwa, małżonkom będzie przysługiwać także droga sądowa.

Dlaczego nowelizacja w sprawie rozwodów będzie korzystna

Autorzy zmian argumentują konieczność wprowadzenia zmian w prawie kilkoma aspektami: wśród atutów noweli są takie udogodnienia jak: łatwy dostęp do urzędów stanu cywilnego,

przyspieszenie procedury rozwiązania małżeństwa,

obniżony koszt rozwodu, który wpłynie pozytywnie także na budżet gminy.

Rozwód w Polsce to wciąż wielka papierologia

W Polsce rozwiązanie małżeństwa dalej jest możliwe tylko przez rozwód orzeczony przez sąd. Absolutnymi warunkami do rozwodu są takie czynniki, jak:

koniec więzi fizycznej (małżonkowie nie współżyją ze sobą),

brak więzi ekonomicznej (np. nie mają wspólnego budżetu lub nie mieszkają ze sobą),

brak więzi emocjonalnej (w małżeństwie nie ma miłości, szacunku, wsparcia, etc.).

Rozwiązanie związku małżeńskiego możliwe jest wyłącznie w sytuacji, gdy pomiędzy małżonkami nie ma relacji rodzinnej i nie ma przesłanek świadczących o tym, że więzi mogłyby zostać wznowione.

Rozwodu nie można też dokonać, jeśli w jego efekcie mogłoby ucierpieć dobro wspólnych dzieci, gdyby był on sprzeczny z zasadami życia społecznego (np. w sytuacji, kiedy jeden z małżonków jest poważnie chory) lub gdy ubiega się o niego tylko małżonek winny rozkładowi pożycia. Za nowelizacją Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego głosowało 60 senatorów, przeciwnych było 32, nikt nie wstrzymał się od głosu.

