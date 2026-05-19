AI pomagało Oldze Tokarczuk? Pisarka ujawniła kulisy pracy nad książką

Pisarka była gościnią na tegorocznej edycji gospodarczo-technologicznego wydarzenia Impact CEE w Poznaniu. Wypowiedziała się tam m.in. na temat literatury, swoich planów pisarskich, a także sztucznej inteligencji.

Olga Tokarczuk przyznała, że używa AI

W trakcie wystąpienia na panelu prowadzonym przez Sławomira Sierakowskiego przyznała, że wykupiła sobie „najwyższą, zaawansowaną wersję jednego modelu językowego i bywa w głębokim szoku, patrząc na to, jak fantastycznie powiększa on horyzonty i pogłębia myślenie kreatywne” .

– Gdy przy pisaniu ostatniej powieści, której premiera odbędzie się jesienią tego roku, zapytałam ten zaawansowany model o to, do jakich piosenek mogli tańczyć moi bohaterowie na dansingu kilkadziesiąt lat temu, AI podrzuciła mi kilka tytułów, a na koniec dodała „i jeszcze Golec Łorkiestra” , z tym zabawnym błędem w nazwie – relacjonowała noblistka, cytowana przez serwis mycompanypolska.pl.

– Często wprost rzucam maszynie pomysł do analizy z prośbą: "kochana, jak mogłybyśmy to pięknie rozwinąć?". Mimo że wiem o halucynacjach i licznych błędach rzeczowych algorytmów na polu ścisłej ekonomii i twardych danych, muszę oddać to, że w płynnej literackiej fikcji ta technologia stanowi atut o niewiarygodnych wprost proporcjach – przyznała Tokarczuk.

Tokarczuk o tradycyjnej literaturze. „Żal”

Pisarka dodała jednocześnie, że ma w sobie żal „nad epoką, która znika bezpowrotnie” . – Serce boli, że odchodzi tradycyjna literatura pisana miesiącami w samotności, będąca dziełem życia skrojonym w głowie w pełni świadomego, jednego konkretnego indywiduum. Cholernie żal mi w tym wszystkim Balzaka, Ciorana i niepowtarzalnego Nabokowa, bowiem mimo mojego entuzjazmu nie wierzę, aby jakikolwiek nowoczesny czat kiedykolwiek zdołał przemówić w tak wykwintny sposób – mówiła Tokarczuk.

