Te dane są bezlitosne. Młodzi Polacy sami sobie zaprzeczają

I tak oto mniej więcej wypadają wyniki różnych badań nastrojów młodzieży: jest dobrze, ale źle i trzeba to zmienić, ale nie trzeba. Jak podsumowywała badania socjologów rok temu Agnieszka Morozowska: „Młodzi potrafią być szczęśliwi, nawet jeśli państwo nie jest oceniane dobrze i nie oferuje im wystarczająco wsparcia czy możliwości”. 70 proc. młodych ludzi własne położenie uznaje za dobre. Jednocześnie sytuację gospodarczą kraju ponad 70 proc. uznawało za złą. Niewiele lepiej oceniono rząd i w ogóle polityków.

Apetyt na coś więcej