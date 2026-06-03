Te dane są bezlitosne. Młodzi Polacy sami sobie zaprzeczają

Ponad 70 proc. młodych Polaków dobrze ocenia własną sytuację życiową. Jednocześnie podobny odsetek uważa, że kraj zmierza w złym kierunku. Te dwa przekonania trudno ze sobą pogodzić. Skąd bierze się ten paradoks i co mówi o stanie polskiego państwa?
I tak oto mniej więcej wypadają wyniki różnych badań nastrojów młodzieży: jest dobrze, ale źle i trzeba to zmienić, ale nie trzeba. Jak podsumowywała badania socjologów rok temu Agnieszka Morozowska: „Młodzi potrafią być szczęśliwi, nawet jeśli państwo nie jest oceniane dobrze i nie oferuje im wystarczająco wsparcia czy możliwości”. 70 proc. młodych ludzi własne położenie uznaje za dobre. Jednocześnie sytuację gospodarczą kraju ponad 70 proc. uznawało za złą. Niewiele lepiej oceniono rząd i w ogóle polityków.
Apetyt na coś więcej
Źródło: Wprost
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