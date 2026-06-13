Ujawniono 32 ludzkie płody. Lekarka przed przesłuchaniem zasłabła

Na jednej z działek w podkarpackiej miejscowości technicy kryminalistyki ujawnili ludzkie szczątki. Właścicielką nieruchomości była w przeszłości lekarka, która została zatrzymana. W sobotę (13 czerwca), prokuratura przekazała, że śledczy zawnioskowali do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego – możliwe, że patomorfolożka trafi do aresztu tymczasowego.

Podejrzana o zbezczeszczenie zwłok i porzucenie odpadów niebezpiecznych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania miała być dzisiaj przesłuchiwana, jednak zasłabła. – Źle się poczuła i została przewieziona do szpitala na badania – poinformował prok. Krzysztof Ciechanowski (cytat za Polską Agencją Prasową).

Dzisiaj po południu, w rozmowie z mediami, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie wskazał, że kobieta bierze leki, których tym razem nie zażyła – i których nie miała przy sobie. Stąd najprawdopodobniej wynikło pogorszenie jej stanu.

Gdy przesłuchanie stało się możliwe, lekarka złożyła wyjaśnienia – przekazał prok. Ciechanowski na konferencji prasowej w stolicy Podkarpacia. Zeznała, że sama przywiozła i zakopała ludzkie szczątki – i inne odpady medyczne. Nie powiedziała jednak, że przyznaje się – lub nie przyznaje – do winy.

Śledczy, którego dziennikarze zapytali o to, czy płody mogły pochodzić z nielegalnych aborcji, zastrzegł, iż nie ma na to żadnych dowodów, ale prokuratura będzie to sprawdzała.

Jeśli chodzi o czynności, które policjanci prowadzą na terenie prywatnej posesji w Lutoryżu – te wciąż trwają. Działka, na której stoi dom, została przez patomorfolożkę sprzedana w lutym 2025 roku. Wiadomo, że nie przebywała tam zbyt dużo czasu.

Lekarka usłyszała dzisiaj zarzut zbeszczeszczenia zwłok i porzucenia odpadów niebezpiecznych. Grozi jej do 12 lat więzienia.