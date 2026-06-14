Odkryto zwłoki kobiety. Policja poszukuje auta i kierowcy

W sobotę (13 czerwca), na terenie Ziemi Lubuskiej, ujawniono zwłoki kobiety.

Jej śmierć jest owiana tajemnicą – nikt nic nie widział, nikt nic nie słyszał. Mundurowi mają jednak nadzieję, że w rozwiązaniu sprawy pomoże pewien mężczyzna.

Funkcjonariusze wszczęli poszukiwania – liczą na pomoc internautów, do których zwrócili się w komunikacie prasowym z niedzieli (14 czerwca).

Ziemia Lubuska. Policjanci z Żarów poszukują mężczyzny. Może poruszać się tym autem

Oto pełna treść wpisu, który pojawił się na stronie Komendy Powiatowej Policji w Żarach.

„Funkcjonariusze (...) poszukują pojazdu marki Volkswagen [model – red.] Polo o numerach rejestracyjnych: FZ 4397S, koloru srebrnego, typu hatchback, rocznik 2002, którym może poruszać się mężczyzna mogący posiadać informację na temat okoliczności śmierci kobiety, której ciało zostało ujawnione 13 czerwca 2026 roku w Lubsku. Wszystkie osoby mogące posiadać informacje na temat miejsca, gdzie znajduje się pojazd, proszone są o kontakt pod numerami telefonów: 47 7941 411, 519 534 717 lub pod [ogólnopolskim – przyp. red.] numerem alarmowym – 112” – zwrócili się do użytkowników sieci.