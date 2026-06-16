Awantura podczas sesji rady miasta. Prezydent Poznania obrzucony ciastem

We wtorek 16 czerwca podczas Sesji Rady Miasta Poznania doszło do incydentu. Prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak, został obrzucony ciastem, co zostało uchwycone na nagraniu.

Jak podaje „Głos Wielkopolski”, gdy prezydent Poznania skończył omawiać raport o stanie miasta, na salę „wpadło parę osób związanych z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Lokatorów”, które miały oznajmić, że wręczają mu wilczy bilet. – Po czym jeden z nich rzucił tortem prosto w twarz prezydentowi Poznania – relacjonuje z sesji Rady Miasta Poznań Paweł Antuchowski, dziennikarz „Głosu Wielkopolskiego”.

– To jest wotum nieufności Poznaniaków dla prezydenta Jacka Jaśkowiaka. Na to właśnie dzisiaj zasługuje – krzyczał mężczyzna, który rzucił tortem. – Pogrążasz to miasto razem ze swoimi prezesikami – słychać było na sali. Na miejsce została wezwana policja. Mężczyzna został zatrzymany.

Krótkiego komentarza udzielił Jacek Jaśkowiak. – Ja słucham mieszkańców, ale są pewne granice – powiedział prezydent Poznania, wychodząc o kulach z sali.

Więcej informacji wkrótce.