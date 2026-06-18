Egzekucja Rosjanina w Białej Podlaskiej. „Mamy głównego podejrzanego”

Na początku tygodnia media obiegła wstrząsająca informacja – o śmierci Siemiona Skrepeckiego, który został zamordowany w Białej Podlaskiej. Od tamtej pory policjanci ścigają podejrzanych o popełnienie zbrodni – zatrzymali ws. m.in. dwóch Białorusinów, o czym informowała w komunikacie prasowym Prokuratura Okręgowa w Lublinie. Śledczy zaznaczali jednak, że ich rola w zdarzeniu jest dopiero weryfikowana.

W czwartek (18 grudnia) premier podał natomiast, że kolejny mężczyzna, którego organy ścigania podejrzewają o udział w zabójstwie artysty, został zatrzymany przez lubelskich policjantów i funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. „Posługuje się gruzińskim paszportem. Służby pracują nad ustaleniem zleceniodawcy” – wskazał Donald Tusk.

Lubelszczyzna. Egzekucja Rosjanina w Białej Podlaskiej. Szczegóły dotyczące zatrzymania głównego podejrzanego

Głos ws. zabrał także minister spraw wewnętrznych i administracji. „Podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej zatrzymany” – skomentował krótko doniesienia. Nie wiadomo więc, czy to on oddał strzały w kierunku Skrepeckiego.

Co wiadomo o mężczyźnie, oprócz tego, że ma gruziński paszport? Ma 36 lat. – Ta osoba jest typowana przez policję także do innych przestępstw, które zdarzyły się na terenie Polski, także w 2022 roku – ujawnił szef MSWiA (cytat za Telewizją Polską – TVP Info).

O zabójstwie mówił także Tomasz Siemoniak, który został zapytany o motyw, jakim kierowali się (lub kierował) sprawca. – Hipoteza dotycząca tego, kto może za tym stać, jest dość oczywista i wynika z tego, jaką działalność prowadził zamordowany obywatel Rosji. (...) Krytykował Putina i [Ramzana – red.] Kadyrowa [Szefa Republiki Czeczeńskiej, lojalnego sojusznika prezydenta Rosji – red.]. Na tym polegała jego działalność. Na tym etapie nie trzeba jakichś specjalnych dowodów. Chcemy je znaleźć, mamy głównego podejrzanego i niewątpliwie jego przesłuchanie, analiza jego środków łączności, powiązań, przyniesie odpowiedzi – zaznaczył minister koordynator służb specjalnych.

Służby nie są tego jeszcze na 100 proc., ale najprawdopodobniej jest to Gruzin. Zostanie on teraz przewieziony do Lubina, a jutro (w piątek – 19 czerwca) usłyszy zarzuty. Prokuratura chce wnioskować o zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego, trzymiesięcznego aresztu. Wniosek rozpatrzy sąd.

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