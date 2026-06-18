Koniec poszukiwań złotego pociągu? GEMO nie zostawia złudzeń. „Gorzki rozdział”

Michał Motak w kwietniu 2025 r. dokonał zgłoszenia do organów państwowych znaleziska w postaci trzech wagonów kolejowych z okresu II wojny światowej, które mają być ukryte w zamaskowanym tunelu, znajdującym się na trasie pomiędzy Świebodzicami a Wałbrzychem.

Na początku 2026 r. radiesteta poinformował, że otrzymał zgodę od konserwatora zabytków na prowadzenie dalszych działań. Badania miały odbyć się w maju 2026 r., ale dotychczas poszukiwacz nie poinformował o ich przebiegu.

Przełom w poszukiwaniach złotego pociągu? GEMO wydało komunikat

Teraz Grupa Eksploracyjna Magazynu Odkrywca wydała komunikat ws. poszukiwań. „Czas to już jasno napisać, bo mnożą się pytania, a sam zainteresowany nie udziela żadnych informacji. Całkowitym fiaskiem zakończyły się poszukiwania podziemnego tunelu przy zakręcie torów na 61. km. Przypomnijmy, że Michał Motak, który ujawnił się pół roku temu, zapowiadał »przełom« i odnalezienie tunelu do końca 2025 roku, potem przedłużył ten termin do końca maja 2026 roku” – czytamy na Facebooku.

GEMO poinformowała, że – bazując na trzech niezależnych źródłach – zdobyła informację, że badania georadarowe na 61. km odbyły się w maju i czerwcu. Miały one „w najmniejszym stopniu” nie potwierdzić teorii radiestety.

„Michał Motak, który swoją teorię opierał na badaniach radiestezyjnych i nietypowej metodzie »mentalnej«, nie komentuje sprawy. W swoich mediach społecznościowych nie opublikował od miesiąca żadnej informacji, a liczni komentatorzy nie zostawiają tam na nim suchej nitki. Wiele z nich wprost kpi z całej sprawy” – pisze GEMO.

„Rozsądek od początku podpowiadał, jaki będzie wynik tej przygody, choć nikt nikomu nie broni ścigać nierealnych marzeń. Zawsze jednak liczy się styl, gdy przegrywamy. Trudno będzie zapomnieć o stylu poszukiwań w jakim robił to poszukiwacz-amator, który zapisze się jako gorzki rozdział w legendzie »Złotego Pociągu«" – podsumowano na Facebooku.

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