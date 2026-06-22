Samotni seniorzy dostaną wsparcie? Samorządowcy mają nietypowy plan

We Wrocławiu pojawił się nietypowy pomysł na rozwiązanie dwóch problemów: brak dostępnych mieszkań oraz samotność seniorów. Grupa siedmiu radnych Koalicji Obywatelskiej i Lewicy zwróciła się do prezydenta miasta Jacka Sutryka z propozycją uruchomienia programu, który połączyłby studentów i osoby starsze pod jednym dachem.

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Zgodnie z założeniami projektu miasto pełniłoby rolę pośrednika między uczestnikami programu. Seniorzy dysponujący wolnym pokojem lub dużym mieszkaniem mogliby zamieszkać ze studentami poszukującymi lokum na czas nauki. Udział w inicjatywie byłby całkowicie dobrowolny.

Autorzy pomysłu przekonują, że takie rozwiązanie mogłoby przynieść korzyści obu stronom. Młodzi ludzie zyskaliby łatwiejszy dostęp do mieszkań, których ceny w największych miastach stale rosną. Z kolei seniorzy mogliby ograniczyć poczucie osamotnienia i otrzymać wsparcie w codziennym funkcjonowaniu.

– Do zadań operatora programu należałaby m. in. rekrutacja uczestników, określenie ich oczekiwań, weryfikacja bezpieczeństwa, dobór osób o podobnych potrzebach, przygotowanie wzorów umów oraz mediacja w przypadku pojawienia się problemów – tłumaczyła Agnieszka Dusza z KO.

Na razie nie wiadomo, jak do pomysłu samorządowców podejdzie Jacek Sutryk.

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Sama inicjatywa nie jest czymś zupełnie nowym. Podobny program funkcjonuje w Budapeszcie. W stolicy Węgier działa program „Niezawodny Wynajem Pokoju”.

Z rozwiązania mogą skorzystać seniorzy mieszkający samotnie, którzy dysponują wolnym pokojem i potrzebują niewielkiego wsparcia w codziennym życiu. W zamian młodzi ludzie otrzymują możliwość wynajęcia pokoju na preferencyjnych warunkach. Oczekuje się od nich pomocy przy prostych obowiązkach, takich jak zakupy, drobne prace domowe czy opieka nad zwierzętami.

Burmistrz Budapesztu Gergely Karacsony tłumaczy, że kluczowym elementem programu jest dopasowanie uczestników. Kandydaci przechodzą rozmowy i proces kwalifikacyjny, a ostateczne decyzje podejmowane są na podstawie wzajemnych oczekiwań. Każda para uczestników podpisuje szczegółową umowę regulującą zasady wspólnego mieszkania. Organizatorzy zapewniają również stałe wsparcie oraz konsultacje, które mają pomóc w rozwiązywaniu ewentualnych konfliktów.