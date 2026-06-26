Lewica uderza w Trzaskowskiego. „Dobra decyzja, że jesteśmy w opozycji”

Czwartkowa sesja Rady Warszawy, podczas której radni mieli ocenić wykonanie budżetu miasta i zdecydować o udzieleniu Rafałowi Trzaskowskiemu absolutorium, upłynęła pod znakiem gorącej debaty na temat Szpitala Południowego. Sprawa nieprawidłowości w placówce całkowicie zdominowała obrady.

Choć punkt dotyczący sytuacji w Szpitalu Południowym miał być rozpatrywany później, już od początku sesji radni skupiali się na pytaniach o skuteczność nadzoru nad miejskimi instytucjami, odpowiedzialność władz Warszawy oraz sposób obsadzania stanowisk w spółkach i jednostkach podległych ratuszowi.

Warszawa. Lewica i PiS krytykują władze miasta

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Lewica oficjalnie ogłosiła przejście do opozycji wobec Rafała Trzaskowskiego. Anna Maria Żukowska podkreślała, że decyzja o przejściu do opozycji była słuszna. – Patrząc na to, wiem, że podjęliśmy jako Nowa Lewica w Warszawie dobrą decyzję, że jesteśmy w opozycji. Inaczej dzisiaj musielibyśmy za was świecić oczami – stwierdziła.

W trakcie obrad radni wysłuchali m.in. informacji przedstawionych przez prezydenta miasta, jego zastępców oraz urzędników odpowiedzialnych za funkcjonowanie Szpitala Południowego.

Podczas debaty szczególnie ostro wybrzmiało wystąpienie Anny Marii Żukowskiej, przewodniczącej Nowej Lewicy w Warszawie. – Jak słyszę Donalda Tuska, który mówi, że marzy mu się, żeby nie było takich sytuacji, że spółki miejskie czy szpitale są obsadzane przez partyjnych działaczy, to panie premierze, nic prostszego. Proszę przekonać Rafała Trzaskowskiego, pańskiego zastępcę – mówiła.

Klub PiS zgłosił wnioski dotyczące odwołania trojga zastępców Rafała Trzaskowskiego: Renaty Kaznowskiej, odpowiadającej za kwestie zdrowotne, Tomasza Menciny nadzorującego miejskie spółki oraz Aldony Machnowskiej-Góry, która w przeszłości zasiadała w radzie nadzorczej Szpitala Południowego.

Ostatecznie wszystkie wnioski zostały odrzucone. Dzięki większości Koalicji Obywatelskiej cała trójka utrzymała swoje stanowiska.

Decyzja Lewicy nie miała wpływu na ostateczny wynik głosowania, była jednak wyraźnym sygnałem politycznego dystansu wobec działań władz miasta. Koalicja Obywatelska dysponuje komfortową większością w 60-osobowej Radzie Warszawy. Klub KO ma 36 mandatów, co pozwala mu samodzielnie podejmować decyzje i przegłosowywać najważniejsze uchwały. Prawo i Sprawiedliwość posiada 14 radnych, Lewica ośmiu, a dwóch samorządowców pozostaje niezrzeszonych.

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