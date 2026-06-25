Trzaskowski do dymisji? Czarne chmury nad prezydentem Warszawy. Sondaż dla „Wprost”

W Warszawskim Szpitalu Południowym miała zostać stworzona nieoficjalna szybsza i bardziej komfortowa ścieżka przyjęć dla polityków Koalicji Obywatelskiej oraz ich rodzin – ustalił portal Zero.pl, który informuje, że posiada dokumentację na potwierdzenie tej tezy. Do nieprawidłowości miało dochodzić w czasach, kiedy koordynatorem SOR-u w szpitalu był lekarz Dawid Kacprzyk, były już radny KO dzielnicy Ursus.

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Co więcej, portal zero.pl ustalił również, że Rafał Trzaskowski miał dostać informacje o nieprawidłowościach w placówce już w lipcu 2025 r., o czym powiadomił go ordynator chirurgii szpitala w prywatnej rozmowie przez komunikator internetowy. Prezydent Warszawy zareagował na doniesienia medialne w stanowczy sposób.

„Codziennie dostaję setki wiadomości. Z przeróżnych źródeł. Nie z każdą wiadomością jestem w stanie się zapoznać. A prywatna wiadomość nie jest kanałem zgłaszania nieprawidłowości w miejskiej instytucji. Jeżeli ktoś ma wiedzę o możliwym naruszeniu prawa albo poważnych nieprawidłowościach, powinien skorzystać z formalnych ścieżek: pisemnego zawiadomienia właściwych organów, w tym prokuratury, albo procedury zgłoszeń dla sygnalistów. Wtedy sprawa jest rejestrowana, trafia do właściwej instytucji, ma osobę odpowiedzialną i termin dalszych działań. Z mojej wiedzy wynika, że szpital jest w poważnym sporze prawnym z byłym ordynatorem” – napisał prezydent Warszawy.

„Nieprawdą jest, że od 19 lipca 2025 r. wiedziałem o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym. Fakt, że ktoś wysłał wiadomość na komunikatorze internetowym, w zalewie setek innych nieprzeczytanych wiadomości, nie jest równoznaczny z tym, że wiadomość została przeczytana przez adresata. Dlatego tak ważna jest droga formalna” – dodał Trzaskowski w kolejnym wpisie.

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