Rabin Schudrich zabrał głos ws. kontrmanifestacji w Jedwabnem. „Pamięć powinna łączyć, nie dzielić”

Pamięć o zbrodni w Jedwabnem powinna jednoczyć – powiedział naczelny rabin Polski Michael Schudrich podczas obchodów 85. rocznicy mordu na Żydach. Jak podkreślił, wspólne upamiętnienie ofiar to nie tylko gest pamięci, ale też szansa na budowanie lepszego świata dla kolejnych pokoleń.

Schudrich po uroczystościach w Jedwabnem: pamięć powinna łączyć, nie dzielić

Po piątkowych uroczystościach Michael Schudrich mówił dziennikarzom, że ich celem było uczczenie setek niewinnych obywateli Polski wyznania mojżeszowego, którzy zostali zamordowani w Jedwabnem.

– To jest okazja dla nas: żałować razem i pamiętać. Kiedy pamiętamy, jest szansa, że możemy zbudować lepszy świat dla naszych dzieci i wnuków – zaznaczył rabin.

Dodał, że pamięć o tej zbrodni powinna być przestrzenią wspólnoty, a nie sporu.

Manifestacje skrajnej prawicy obok miejsca pamięci

Schudrich odniósł się także do manifestacji środowisk skrajnie prawicowych, które odbywały się w pobliżu miejsca pamięci. Uczestnicy tych zgromadzeń podważali ustalenia śledztwa IPN dotyczące sprawców zbrodni.

Rabin przyznał, że z dużym smutkiem przyjął fakt, iż obok uroczystości upamiętniających ofiary odbywały się demonstracje wymierzone w samą ideę tej ceremonii.

– Jak usłyszałem, że jest taka opozycja dla naszej ceremonii, która jest modlitwą, myślałem: co to znaczy być przeciwko modlitwie. Czy oni są takimi skrajnymi ateistami? To jest jedyne tłumaczenie – powiedział.

Wyraził też nadzieję, że w przyszłości możliwa będzie wspólna modlitwa ponad podziałami. – Kto wie, być może za rok będziemy mogli się modlić wszyscy razem – dodał cytowany przez Onet Schudrich.

Akcja środowisk związanych z Grzegorzem Braunem

W sąsiedztwie miejsca pamięci swój happening organizowały środowiska związane z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna oraz tygodnikiem „Najwyższy Czas!”. Na pobliskiej działce ustawiono krzyż z własną tablicą, a także podobizny Michaela Schudricha, historyka Jana T. Grossa oraz byłych prezydentów: Lecha Kaczyńskiego, Bronisława Komorowskiego i Aleksandra Kwaśniewskiego z napisem „kłamca jedwabieński”.

Oddzielne spotkania odbywały się również na innej działce, w środowisku skupionym wokół Wojciecha Sumlińskiego.

Ustalenia IPN w sprawie zbrodni w Jedwabnem

Według opublikowanych w 2003 roku wyników śledztwa IPN, 10 lipca 1941 roku w Jedwabnem zamordowano „nie mniej niż 340 Żydów”. Z ustaleń wynika, że zbrodni dokonała grupa miejscowej polskiej ludności cywilnej z inspiracji Niemców.

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